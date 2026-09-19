«جنون».. راغب علامة من الغناء إلى عالم الرسوم المتحركة

من صوت راغب علامة إلى عالم كامل من الرسوم المتحركة.. هكذا جاءت تجربة «جنون»، أحدث كليباته الغنائية، التي اختار فيها المخرج علي ماجد أن يترك الصورة التقليدية للفيديو كليب، ويقدم الأغنية في قالب بصري يعتمد بالكامل على الرسوم المتحركة.

كليب جنون

ومنذ طرح الكليب، لفتت التجربة الانتباه إلى الشكل الذي اختاره صناع العمل لتقديم الأغنية، حيث تحولت الكلمات والمشاعر إلى شخصيات ومشاهد مرسومة، صنعت عالمًا بصريًا خاصًا يجمع بين الخيال والأجواء الرومانسية.

«جنون» يمثل التعاون الثالث بين راغب علامة وعلي ماجد، بعد كليبي «مزاجيي» و«كده كده»، إلا أن التعاون الجديد يأتي بمعالجة مختلفة تمامًا، بعدما انتقل المخرج من التصوير التقليدي إلى بناء الكليب كاملًا داخل عالم الرسوم المتحركة.

واعتمد علي ماجد في تنفيذ الفكرة على تقديم قصة الأغنية من خلال الصورة المرسومة، بحيث لا تكون الرسوم مجرد خلفية أو إضافة جمالية، وإنما جزءًا أساسيًا من طريقة سرد الحكاية والتعبير عن تفاصيلها.

وتأتي «جنون» كتجربة جديدة في مسيرة التعاون بين راغب علامة وعلي ماجد، الذي يواصل تقديم معالجات بصرية مختلفة لأغنيات النجم اللبناني، فيما يبتعد الكليب هذه المرة عن المألوف ليضع الأغنية في مساحة أكثر اتساعًا للخيال.

أحدث أغاني راغب علامة

في شهر سبتمبر 2025، طرح الفنان راغب علامة أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خايف من إيه”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة.

كما أطلق راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.

الأغنية الجديدة تحمل طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم.

وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، حيث صُوّر في عدة بلدان، وتمكّن راغب من زراعة بسمة الصيف وإشراقه وفرحته في قلوب الجمهور عبر هذا الكليب الذي حوّل العالم أجمع إلى حلبة رقص تنبض بالطاقة الإيجابية.