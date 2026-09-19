فى ذكراها.. معلومات عن صاحبة أغنية الحلو فى الفراندة ماري عز الدين

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ماري عز الدين التى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي رغم ان جميع أدوارها ثانوية.

بداية ماري عز الدين

ولدت ماري عز الدين بتاريخ ١ يناير ١٩٠٩ ولها ثلاث شقيقات فنانات يحملن أيضاً لقب عز الدين و هم "ببا – شوشو – عديلة".

وكانت بداية ماري عز الدين فى الغناء فى الملاهى الليلية فى الأربعينيات، و أول أفلامها “اليتيمتين” فى دور الراقصة سنية قطط التى رفضت دعوة الرقص فى فرح عباس ونعمة (فاتن حمامة و محمد علوان .

ماري عز الدين تنضم الى فرقة إسماعيل ياسين

انضمت ماري عز الدين لفرقة إسماعيل ياسين فى الستينيات، وقدمت أشهر أغانيها “الحلو فى الفراندة …. شاور لى و بص لى” فى فيلم “لحن الوفاء” وتفوقت على عبد الحليم حافظ و أعجبت الجمهور، ثم غنت بطريقتها أغنية “اللى انشغلت عليه” فى فيلم “دليلة” مع حليم أيضاً.

أعمال ماري عز الدين

وقدمت ماري عز الدين عدد من الأعمال الفنية منها “حبيب الروح” مع أنور وجدى وليلى مراد فى دور لولا عباسية، و"دهب" مع أنور وجدى و فيروز فى دور عروس الإستعراض، و"شباب إمرأة" مع تحية كاريوكا و شكرى سرحان فى دور أم شادية و زوجة سراج منير ”الشرنوبى"، و"أيام شبابى" مع كمال الشناوى و تحية كاريوكا فى دور مديرة الكازينو، و"بحبوح أفندى" مع إسماعيل ياسين وزهرة العلا فى دور المطربة سنية و"الحب فى خطر" مع محمد فوزى وصباح فى دور مديرة محل الخردوات، و"آه من حواء" مع رشدى أباظة ولبنى عبد العزيز فى دور زوجة عم حشمت، و"تعالى سلم" مع فريد الأطرش وسامية جمال فى دور مديرة جمعية الأيتام، و"زوجة ليوم واحد" مع كمال الشناوى وناهد شريف فى دور علية هانم رستم والدة سهير “نادية النقراشى”.

ومن بين أفلام ماري عز الدين أيضا “الظلم حرام – حماتى ملاك – طيش الشباب – نداء الحب – أحلام البنات – أول غرام – سيبونى أغنى – الثلاثة يحبونها – عاشت للحب – سيقان فى الوحل”.

كما قدمت ماري عز الدين عدد من عروض المسرحية منها “أنا و أخويا و أخويا – حكاية جواز – كل الرجالة كده – منافق للإيجار – الست عايزة كده – الحب لما يفرقع”.