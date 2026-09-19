محمد فؤاد يحيى حفلا غنائيا فى لندن.. تفاصيل

يحيى الفنان محمد فؤاد حفلا غنائيا فى لندن اليوم والذى من المقرر أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ويشدو محمد فؤاد بعدد من الأغاني التى تنال اعجاب جمهوره سواء قديمة أو حديثة.

من ناحية أخرى أصدر الفنان محمد فؤاد بيانا صحفيا يوضح فيه تغيير إدارة أعماله وذلك فى إطار رؤية جديدة للمرحلة المقبلة.

ويأتي قرار محمد فؤاد لتغيير إدارة أعماله بعد الانباء التى تم تداولها عنه فى الفترة الأخيرة الخاصة بزواجه من سيدة عربية والانفصال عن أم أولاده.

محمد فؤاد يلتزم الصمت

علي مدار الساعات الماضية انتشرت شائعات تفيد بانفصال الفنان محمد فؤاد عن أم أولاده، وزواجه من سيدة عربية، وهو ما اسمه يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث.

وحتي الآن لم يخرج المطرب محمد فؤاد لينفي تلك الاقاويل أو يوكدها، وهو الأمر المتسق مع طبيعته، حيث يرفض ان تكون حياته الشخصية مباحة في العلن.

محمد فؤاد يوجه رسالة للراحل هاني شاكر

وجّه الفنان محمد فؤاد رسالة رثاء للفنان الراحل هاني شاكر، وذلك بعد وصول جثمانه أمس إلى مطار القاهرة قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن رحل عن عالمنا الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب محمد فؤاد قائلًا: كدة برضه يا هاني يا قمر، اللهم لا اعتراض علي قضائك وقدرك، مع السلامة يا واجهتنا المُشرفة، مع السلامة يا طيب القلب، مع السلامة يا أبو ابتسامة الحلم والأدب والأخلاق، مع السلامة يا حبيبي وأخويا و صاحبي الغالي.

وأضاف قائلاً: مع السلامة يا أستاذنا، اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين، وأسأل جميع محبيه في مصر والوطن العربي بالدعاء له بالرحمة.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".