قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام عبد الفتاح: معنديش مشكلة أندية الدوري تسمع الـ var
غيوم كثيفة وأمطار خفيفة.. طقس متقلب في مدن ومراكز وقرى البحيرة
وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي يؤكدان أهمية حرية الملاحة بمضيق هرمز
سبب بداية العام الدراسي في المدارس قبل الجامعات..رفعت فياض يوضح
وزير الخارجية يؤكد تمسك مصر بوحدة السودان وسيادته ويدعو لإعلاء الحوار والتفاوض لإنهاء النزاع
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب تطورات الأوضاع الإقليمية
بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك
مبادرة فرحة مصر 2026.. اعرف الشروط والفئات المستحقة لدعم المقبلين على الزواج
تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟
هل قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة حرام؟.. انتبه لـ5 ساعات يومية
رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح
بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد فؤاد يحيى حفلا غنائيا فى لندن.. تفاصيل

محمد فؤاد
محمد فؤاد
أحمد إبراهيم

يحيى الفنان محمد فؤاد حفلا غنائيا فى لندن اليوم والذى من المقرر أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا. 

ويشدو محمد فؤاد بعدد من الأغاني التى تنال اعجاب جمهوره سواء قديمة أو حديثة. 

من ناحية أخرى أصدر الفنان محمد فؤاد بيانا صحفيا يوضح فيه تغيير إدارة أعماله وذلك فى إطار رؤية جديدة للمرحلة المقبلة.

ويأتي قرار محمد فؤاد لتغيير إدارة أعماله بعد الانباء التى تم تداولها عنه فى الفترة الأخيرة الخاصة بزواجه من سيدة عربية والانفصال عن أم أولاده.

محمد فؤاد يلتزم الصمت 

علي مدار الساعات الماضية انتشرت شائعات تفيد بانفصال الفنان محمد فؤاد عن أم أولاده، وزواجه من سيدة عربية، وهو ما اسمه يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث.

وحتي الآن لم يخرج المطرب محمد فؤاد لينفي تلك الاقاويل أو يوكدها، وهو الأمر المتسق مع طبيعته، حيث يرفض ان تكون حياته الشخصية مباحة في العلن.

محمد فؤاد يوجه رسالة للراحل هاني شاكر 

وجّه الفنان محمد فؤاد رسالة رثاء للفنان الراحل هاني شاكر، وذلك بعد وصول جثمانه أمس إلى مطار القاهرة قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن رحل عن عالمنا الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب محمد فؤاد قائلًا: كدة برضه يا هاني يا قمر، اللهم لا اعتراض علي قضائك وقدرك، مع السلامة يا واجهتنا المُشرفة، مع السلامة يا طيب القلب، مع السلامة يا أبو ابتسامة الحلم والأدب والأخلاق، مع السلامة يا حبيبي وأخويا و صاحبي الغالي.

وأضاف قائلاً: مع السلامة يا أستاذنا، اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين، وأسأل جميع محبيه في مصر والوطن العربي بالدعاء له بالرحمة.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ". 

محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد أعمال محمد فؤاد أفلام محمد فؤاد أغاني محمد فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

انخفاض سعر الذهب

مفاجأة قلبت سوق الذهب.. لماذا هبط المعدن الأصفر بعد رفع الفائدة؟

شقق الايجار التمليكي

موعد الحجز رسمياً.. شروط وأسعار شقق الإيجار التمليكي 2026 لمحدودي ومتوسطي الدخل

بيزيرا

الزمالك يفرض غرامة هي الأكبر في تاريخه على بيزيرا قبل رحيله

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

أخطاء شائعة في استخدام الكاتيل تسبب حرائق.. كيفية تجنب الأخطار؟

كارت الكهرباء

كارت الكهرباء بيخلص بسرعة؟.. 7 أسباب وراء نفاد الرصيد

طقس اليوم السبت

الأرصاد: أمطار وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

ترشيحاتنا

د. عطية لاشين

هل يجوز للأب الأكل من طعام أبنائه دون استئذان؟.. عطية لاشين يوضح

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة حفظ المتون العلمية للناشئة والكبار 2026

قوافل دعوية

انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى 3 محافظات

بالصور

الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟

صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد