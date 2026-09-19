تورط عقيد سابق بالمخابرات الروسية في مزاعم عملية اغتيال بأمريكا

أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية أن أجهزة الاستخبارات الروسية كانت تُعدّ لعمليات اغتيال مُستهدفة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي يُنظر إليها على أنها تدعم أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع إعلانها عن إحباط مؤامرة لاستهداف مُعارض روسي بارز يُعتقد أنه يقيم في واشنطن العاصمة.

وجهت اتهامات لخمسة أشخاص يُزعم ارتباطهم بالمخابرات الروسية، من بينهم العقيد السابق في المخابرات الروسية يوري خرامييف، وابنه ضابط جهاز الأمن الفيدرالي كيريل خرامييف، والمواطنان الكوبيان أويميس روماجوزا دوروثي ويايدل ديلجادو سواريز، والمواطن الفنزويلي أنخيل إدواردو كاسترو، وفقًا لصحف أمريكية .

كيف ومتى بدأت عمليات المخابرات الروسية؟

بحسب لائحة اتهام كُشِف عنها في محكمة مانهاتن الفيدرالية، قامت شبكة مرتبطة بالمخابرات الروسية بتجنيد ودفع أموال لأفراد في الولايات المتحدة ودول أخرى منذ عام 2024 على الأقل، بهدف رصد وقتل المعارضين الروس. كما اتهم المحققون الشبكة بالسعي لتجنيد عناصر لتنفيذ هجمات ضد البنية التحتية المدنية والعسكرية في دول أوروبية يُعتقد أنها متحالفة مع أوكرانيا.

قال جيمس سي بارناكل جونيور، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، إن الوكالة قد أحبطت الخطط "من خلال العمل الدؤوب" حيث "تآمر أعضاء أجهزة الاستخبارات والجهات التابعة لهم لترهيب أو تهديد أو قتل الناس على الأراضي الأمريكية وحول العالم".

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الشبكة كانت تركز في السابق على المعارضين والمنشقين الروس، لكنها وسعت أنشطتها لتشمل دولاً يُنظر إليها على أنها حليفة لأوكرانيا في أعقاب التدل الروسي عام 2022.

مزاعم قتل معارض روسي

في إحدى القضايا المذكورة في لائحة الاتهام، يُزعم أن يوري خرامييف، ويايدل ديلجادو سواريز، وأنجيل إدواردو كاسترو قاموا بتجنيد مواطن فنزويلي مقيم في بروكلين لمراقبة وقتل معارض روسي بارز يُعتقد أنه يقيم في واشنطن العاصمة.

أُرسل المجند إلى مواقع مرتبطة بالهدف المقصود، وقدّم صورًا ومقاطع فيديو بعد تلقيه تعليمات حول كيفية إجراء المراقبة. وذكرت السلطات أن الشخص رفض لاحقًا عرضًا بقيمة 40 ألف دولار مقابل "القضاء" على الهدف .

وبحسب التقرير، بعد رفض العرض، قام عميل المخابرات الروسية الذي يقف وراء المخطط بالاتصال بأشخاص آخرين في الولايات المتحدة وعرض عليهم مبالغ كبيرة من المال لتنفيذ عملية القتل.