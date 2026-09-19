واشنطن تدرس تأجيل صفقات أسلحة كبرى لتايوان إلى ما بعد قمتي أبيك ومجموعة العشرين

أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تدرس تأجيل الإعلان عن صفقات أسلحة كبرى جديدة لتايوان إلى ما بعد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، المقرر عقدها في نوفمبر بمدينة شنتشن الصينية.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر أن هناك احتمالاً قوياً لتمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة التأجيل حتى نهاية العام، في ظل توقعات بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ولاية فلوريدا في ديسمبر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وبحسب المصادر، يأتي بحث تأجيل الإعلان عن صفقات الأسلحة في إطار اعتبارات مرتبطة بالقمم المرتقبة والاتصالات الأمريكية الصينية.