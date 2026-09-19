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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اليمني يحقق تقدماً في لحج وتعز بعد معارك عنيفة مع الحوثيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

واصلت القوات الحكومية اليمنية، السبت، مواجهاتها مع ميليشيات الحوثي في عدد من الجبهات، وتمكنت من استعادة مواقع في غرب تعز والسيطرة على مواقع استراتيجية في محافظة لحج، وسط معارك وصفت بالعنيفة.

وتتركز المواجهات في جبهات باب المندب والمضاربة والوازعية، جنوب غربي محافظتي تعز ولحج، حيث تخوض القوات الحكومية معارك ضد الحوثيين.

وفي محافظة لحج، تمكنت القوات الحكومية، بدعم من قبائل الصبيحة، من السيطرة على جبل البازلة الاستراتيجي، إلى جانب موقعي الضهورة والصيبارا في جبهة الأغبرة بمنطقة الصبيحة، عقب معارك استمرت لساعات.

وقال مصدر عسكري إن القوات الحكومية، بمساندة مقاتلين من قبائل المنطقة، أحرزت تقدماً ميدانياً وسيطرت على المواقع المذكورة، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين، وفق المصدر.

وفي تطور متصل، تصدت القوات الحكومية لهجمات الحوثيين في محافظة مأرب، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في عدد من الجبهات.

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها إزاء ما يتعرض له المدنيون في اليمن جراء أعمال العنف، مشيرة إلى رصد نحو 19 ألف حالة نزوح.

وأكدت المنظمة الدولية أنها تواصل رصد الأضرار التي لحقت بالمدنيين، والتحقق من إفادات وشهادات المتضررين.

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