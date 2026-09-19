«الأرصاد» تحذر من أتربة الوادي الجديد وجنوب الصعيد وتؤكد: بدء الأجواء الخريفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء التراجع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بدءًا من اليوم، متأثرة بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب غرب أوروبا عبر البحر المتوسط، لتسود أجواء خريفية ولطيفة خلال الفترات المقبلة.

وتوقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في قيم درجات الحرارة اليوم السبت، في معظم محافظات الجمهورية ؛ بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية المعتدلة والمنخفضة القادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر بالمتوسط والتي يتزامن معها أيضا مرتفع العروض الوسطى.

القاهرة 32 والمحسوسة 34.. «الأرصاد»: طقس خريفي وانخفاض جديد بالحرارة

وقالت غانم إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى سوف تصل إلى 32 درجة مئوية ، وهي أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من السنة ، فيما تسجل المحسوسة 34 درجة مئوية .. مشيرة إلى أن أغلب المحافظات سوف تشهد انخفاضا في درجات الحرارة حتى محافظات جنوب الصعيد (الأقصر وأسوان) حيث تسجل العظمى 40 درجة مئوية والمحسوسة 41 درجة مئوية.

ووصفت حالة الطقس اليوم بأنه سيكون معتدلا يميل للحرارة ببعض المناطق الداخلية خلال فترات الصباح الباكر ، ومع تقدم ساعات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة ، سيكون حارا رطبا في محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فيما سيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وقالت غانم : إن طقس اليوم سيكون خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس معتدلا في أغلب محافظات الجمهورية ؛ حيث سيسهم نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلومترا على الساعة ، في تلطيف الأجواء..مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة الصغرى سوف تتراوح في القاهرة الكبرى ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح قد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة في مناطق من محافظة الوادي الجديد ومناطق من جنوب الصعيد .. محذرة من أن هذه الأتربة قد تؤثر في انخفاض طفيف بالرؤية الأفقية في هذه الأماكن.

وقالت غانم : إن طقس اليوم يشير إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% في مناطق متفرقة من السواحل المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري ؛ بسبب ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة"..موضحة أن ظهور السحب المنخفضة سيكون موجودا على مدار اليوم خلال فترة الصباح الباكر في باقي المحافظات ؛ وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء وحجب جزء من أشعة الشمس ، وقد يصاحبها فرص ضعيفة للأمطار الخفيفة بنسب حدوث 10% .

وأشارت إلى تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ؛ إلا أنها لن تؤثر بشكل كبير على حركة المرور وسوف تختفي مع سطوع أشعة الشمس.

وقالت غانم : "سوف نشعر بدءا من اليوم وعلى مدار الأسبوع بالأجواء الخريفية ، حيث تدور العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 32 إلى 33 درجة ؛ مما يتطلب المتابعة اليومية للنشرات الجوية ؛ كونها فترة انتقالية وقد يحدث تغيرا في حالة الطقس في أي لحظة".