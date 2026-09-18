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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس حار رطب غدا على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 32

هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا /السبت/، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما تكون حالة الطقس ليلًا معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

العاصمة الجديدة 33 21

6 اكتوبر 32 21

بنهــــا 31 22

دمنهور 30 21

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 31 22

بلطيم 30 22

المنصورة 31 21

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 31 21

طنطا 31 21

دمياط 30 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 23

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 32 23

نخل 31 17

كاترين 28 15

الطور 33 25

طابا 31 22

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 35 25

الاسكندرية 29 21

العلمين الجديدة 28 20

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 31 20

رأس غارب 35 26

سفاجا 35 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 27

حلايب 34 28

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 36 27

أبرق 35 26

جبل علبة 35 26

رأس حدربة 34 27

الفيوم 33 21

بني سويف 33 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 23

قنا 39 25

الأقصر 39 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 37 24

أبوسمبل 41 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 31

المدينة 45 33

الرياض 44 29

المنامة 39 31

أبوظبى 41 29

الدوحة 40 31

الكويت 46 30

دمشق 32 17

بيروت 30 25

عمان 28 15

القدس 27 17

غزة 30 21

بغداد 41 27

مسقط 33 29

صنعاء 28 14

الخرطوم 40 28

طرابلس 32 25

تونس 33 22

الجزائر 26 19

الرباط 27 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 23 14

إسطنبول 27 18

إسلام آباد 33 21

نيودلهى 34 25

جاكرتا 34 24

بكين 29 18

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 21

أثينا 30 20

روما 29 18

باريس 24 14

مدريد 29 16

برلين 21 13

لندن 22 14

مونتريال 19 10

موسكو 20 10

نيويورك 27 17

واشنطن 30 19

نواكشوط 36 25

أديس أبابا 24 13

هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الصعيد

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