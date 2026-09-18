شقيق الأميرة ديانا يكشف كواليس جنازتها.. خلاف مع تشارلز ورد نادر من قصر باكنجهام

أثار كتاب مذكرات جديد للأمير تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة ديانا الأصغر، جدلاً واسعًا في بريطانيا، بعدما كشف تفاصيل جديدة من كواليس جنازة شقيقته التي أقيمت عام 1997، متناولًا الخلافات التي دارت خلف أبواب القصر بشأن مراسم التشييع ومشاركة نجليها الأميرين ويليام وهاري.

وفي كتابه «أغنية البجعة: ديانا، شقيقتي»، الذي تناولته تقارير إعلامية بينها مجلة «بيبول»، يستعيد سبنسر تفاصيل الأيام التي سبقت الجنازة، ويوجه انتقادات حادة لطريقة تعامل بعض أفراد القصر مع وفاة ديانا، مدعيًا أن بعض المسؤولين في قصر باكنغهام تعاملوا معها، حتى بعد وفاتها، وكأنها لا تزال جزءًا من المؤسسة الملكية.

طلب موسيقي قوبل بالرفض

ومن أبرز ما كشفه سبنسر، طلبه إدراج مقطوعة موسيقية لموزارت كانت ديانا تحبها، وكانت قد أعربت في وقت سابق عن رغبتها في أن تُعزف خلال جنازتها.

لكن القصر رفض الطلب، وفق روايته، بحجة أن قواعد الكنيسة الأنجليكانية لا تسمح باستخدام المقطوعة خلال المراسم.

ويقول سبنسر إنه اكتشف لاحقًا أن هذا التبرير لم يكن صحيحًا، ما أثار استياءه بشأن الطريقة التي جرى بها التعامل مع رغبة شقيقته في تفاصيل جنازتها.

مواجهة بسبب ويليام وهاري

أما أكثر فصول الكتاب إثارة، فيتعلق بالخلاف الذي نشب بين سبنسر وصهره السابق، الأمير تشارلز آنذاك، بشأن مشاركة الأميرين ويليام وهاري في موكب جنازة والدتهما.

ويروي سبنسر أنه عارض بشدة فكرة أن يسير الطفلان خلف نعش والدتهما أمام حشود ضخمة وعدسات وسائل الإعلام، معتبرًا أن إخضاعهما لهذا المشهد سيكون قاسيًا للغاية، ومؤكدًا أن ديانا، بحسب اعتقاده، لم تكن لتقبل أن يمر أبناؤها بمثل هذه التجربة.

وبحسب روايته، احتد النقاش بينه وبين تشارلز، الذي غضب من موقف عائلة سبنسر، قبل أن ينتهي الاتصال بصورة متوترة، وفق ما أورده شقيق ديانا في مذكراته.

وتتزامن رواية سبنسر مع ما أورده الأمير هاري في مذكراته السابقة، إذ تحدث عن معارضة عمه لفكرة إجبار الطفلين على السير خلف نعش والدتهما خلال الجنازة.

رد نادر من قصر باكنجهام

وأثارت هذه الروايات ردًا نادرًا من قصر باكنجهام، الذي عادة ما يتجنب التعليق على الكتب التي تتناول أفراد العائلة المالكة.

وقال القصر، في بيان، إنه لا يعلق على الكتب، لكنه أشار إلى أن الحزن وفقدان أحد أفراد الأسرة قد يؤثران في الذاكرة والحكم على الأحداث مع مرور السنوات، في إشارة بدت مرتبطة بالرواية التي قدمها سبنسر في مذكراته.

وفي المقابل، يتمسك شقيق ديانا بروايته، مؤكدًا أن الكتاب يمثل بالنسبة إليه تكريمًا شخصيًا لشقيقته الراحلة، وأنه أراد من خلاله توثيق ما عاشه خلف الكواليس خلال واحدة من أكثر الفترات صعوبة في تاريخ العائلة المالكة البريطانية.