فنزويلا تنقل احتياطي الذهب لديها من بريطانيا إلى نيويورك

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة بأن الحكومة الفنزويلية والمعارضة تقتربان من التوصل إلى اتفاق لنقل احتياطيات الذهب التابعة للبنك المركزي، والتي تقدر قيمتها بنحو أربعة مليارات دولار، إلى بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك من بنك إنجلترا.
وذكر صحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريجيز ستحصل، بموجب الاتفاق المقترح، على السيطرة القانونية على الذهب لكنها لن تكون قادرة على بيع تلك الأصول فوريا.
وأضافت الصحيفة أن الاحتياطيات قد تستخدم على أساس أنها ضمان للاقتراض الحكومي، لأغراض تشمل تمويل جهود إعادة الإعمار بعد الزلزالين اللذين ضربا البلاد في يونيو .
وكان خورخي رودريجيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا قد قال الشهر الماضي إن بلاده تعمل على استعادة احتياطيات الذهب المحتفظ بها في خزائن بنك إنجلترا تحت الأرض، في مسعى لمواجهة تسارع التضخم.