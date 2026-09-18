فنزويلا تنقل احتياطي الذهب لديها من بريطانيا إلى نيويورك

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة بأن الحكومة الفنزويلية والمعارضة تقتربان من ​التوصل إلى اتفاق لنقل احتياطيات الذهب ‌التابعة للبنك المركزي، والتي تقدر قيمتها بنحو أربعة مليارات دولار، إلى بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​في نيويورك من بنك إنجلترا.



وذكر صحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومة المؤقتة برئاسة ​ديلسي رودريجيز ستحصل، بموجب الاتفاق المقترح، على السيطرة القانونية على الذهب لكنها لن تكون قادرة على بيع ​تلك الأصول فوريا.



وأضافت الصحيفة أن الاحتياطيات قد ​تستخدم على أساس أنها ضمان للاقتراض الحكومي، لأغراض تشمل ‌تمويل ⁠جهود إعادة الإعمار بعد الزلزالين اللذين ضربا البلاد في يونيو .





وكان خورخي رودريجيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا قد قال الشهر الماضي إن بلاده تعمل على استعادة ⁠احتياطيات ​الذهب المحتفظ بها في خزائن ​بنك إنجلترا تحت الأرض، في مسعى لمواجهة تسارع التضخم.