استغل نومه.. ضبط المتهم بسرقة هاتفي محمول ومال من سائق نقل بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر سائق نقل ثقيل من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتفى محمول ومبلغ مالى منه حال نومه بالسيارة وقيام السارق بمساومته مقابل إعادة المسروقات بالبحيرة.

تفاصيل سرقة هاتفي محمول



بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 / الجارى تبلغ لقسم شرطة غرب النوبارية من (سائق سيارة نقل – مقيم بدائرة مركز المحمودية بالبحيرة) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بمغافلته وسرقة هاتفى محمول ومبلغ مالى من داخل السيارة قيادته أثناء نومه بالطريق الصحراوى بالقرب من مدينة النوبارية ولاذ بالفرار ، وحال تواصله معه لإستعادة المسروقات ساومه على سداد مبلغ مالى وأغلق الهاتفين.

القبض على مرتكب الواقعة



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) ، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

