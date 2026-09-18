كنت بهزر.. تفاصيل القبض على سوهاجي روّج لبيع المخدرات عبر صفحة شقيقه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، حيث تبين أن أحد الأشخاص قام بإدارة صفحة شقيقه ونشر المنشور من خلالها.

تفاصيل الواقعة

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد رصدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة شقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه شقيق صاحب الصفحة المشار إليها، ويقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن نشر المنشور جاء على سبيل الدعابة، وأنه لم يكن يمارس نشاط الاتجار في المواد المخدرة، كما أشار إلى قيامه بحذف المنشور عقب ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.