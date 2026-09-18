روسيا تعلن إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" يحمل قمراً صناعياً عسكرياً من قاعدة بليسيتسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" يحمل قمراً صناعياً عسكرياً من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة "سبوتنك" - أن طاقماً قتالياً من القوات الفضائية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نفذ عملية الإطلاق، مشيرة إلى أن الصاروخ وضع القمر الصناعي بنجاح في مداره المستهدف وفقاً للخطة المقررة.

وأضافت أن أنظمة التحكم الأرضية التابعة لمركز "غيرمان تيتوف" الفضائي تولت متابعة المركبة الفضائية بعد الإطلاق، وتمكنت من إقامة اتصال مستقر معها عبر أنظمة القياس عن بعد، فيما تعمل أنظمتها الداخلية بصورة طبيعية.

وتستخدم روسيا قاعدة بليسيتسك لإطلاق عدد من المهام الفضائية ذات الطابع العسكري.