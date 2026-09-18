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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

10 مباريات بلا تعادل.. أرقام استثنائية في الجولة الخامسة للدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري
حمزة شعيب

 

اختتمت منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بعدما شهدت الجولة رقمًا لافتًا تمثل في غياب نتيجة التعادل عن جميع مبارياتها.

وأقيمت 10 مباريات على مدار الجولة، انتهت جميعها بفوز أحد الفريقين، ليبلغ عدد الانتصارات 10 من أصل 10 مباريات، بينما شهدت الجولة تسجيل 21 هدفًا.

وجاءت نتائج الجولة على النحو التالي:

طلائع الجيش 0-1 سموحة.

سيراميكا كليوباترا 2-0 البنك الأهلي.

بترول أسيوط 0-2 مودرن سبورت.

وادي دجلة 0-2 المقاولون العرب.

المصري 0-2 الاتحاد السكندري.

الأهلي 2-0 أبو قير للأسمدة.

الجونة 1-2 السويس بتروجت.

غزل المحلة 0-1 الزمالك.

زد 2-1 القناة.

الشرقية إنبي 1-2 بيراميدز.

وشهدت الجولة استمرار المنافسة على صدارة جدول الترتيب، حيث يتصدر بيراميدز برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ويتواجد الأهلي ثالثًا بالرصيد ذاته، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وتعد الجولة الخامسة أول جولة في الموسم الحالي تنتهي جميع مبارياتها دون تسجيل أي نتيجة تعادل.

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