الدوري أبرز الإنجازات.. ماذا خسر النصر السعودي برحيل المدرب جيسوس؟

أعلن نادي النصر السعودي رحيل البرتغالي جورجي جيسوس عن تدريب الفريق، بعد نهاية الموسم الماضي، عقب قيادة «العالمي» للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.

وتولى جيسوس قيادة النصر في يوليو 2025، وخاض مع الفريق 49 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 40 انتصارًا، مقابل تعادلين و6 هزائم، وسجل لاعبو النصر تحت قيادته 136 هدفًا.

وكان الدوري السعودي أبرز إنجازات جيسوس مع النصر، بعدما نجح في استعادة اللقب إلى خزائن النادي، إلى جانب وصول الفريق إلى وصافة دوري أبطال آسيا 2 وكأس السوبر السعودي.

ورحيل جيسوس يعني فقدان النصر لمدرب نجح في قيادة الفريق إلى لقب الدوري، فضلًا عن منظومة فنية حققت أرقامًا هجومية قوية خلال الموسم الماضي.

في المقابل، تبدأ إدارة النصر مرحلة جديدة مع الجهاز الفني الجديد، وسط الحاجة إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت مع جيسوس، والعمل على مواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.