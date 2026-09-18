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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

2343 فرصة عمل في 12 محافظة.. «العمل» تطرح وظائف جديدة بالقطاع الخاص للشباب

2343 فرصة عمل في 12 محافظة
2343 فرصة عمل في 12 محافظة
أخبار البلد

تفتح وزارة العمل اليوم الجمعة ، نافذة جديدة أمام الشباب الباحثين عن فرصة عمل، من خلال 2343 فرصة عمل جديدة وفرتها 26 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بصفة منتظمة، في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص عمل حقيقية ولائقة، ودعم التشغيل، وتهيئة الشباب للاندماج في سوق العمل.

وتتوزع فرص العمل الجديدة على محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبني سويف، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والقليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح ، وأسوان، والمنيا، بما يعكس استمرار جهود وزارة العمل في توسيع نطاق التشغيل وعدم قصر فرص العمل على نطاق جغرافي محدد، وإتاحة المزيد من البدائل أمام الشباب في المحافظات المختلفة.

 كل فرصة عمل جديدة تمثل خطوة مهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للشباب

وأكد وزير العمل حسن رداد أن كل فرصة عمل جديدة تمثل خطوة مهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتحرك بالتوازي في أكثر من مسار؛ من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتوفير الوظائف، وتنفيذ برامج التدريب المهني المجانية لإكساب الشباب المهارات المطلوبة، وربط التأهيل باحتياجات أصحاب الأعمال وسوق العمل...ودعا الوزير الشباب إلى عدم الانتظار والتقدم سريعًا للفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على فتح المزيد من المسارات أمام الباحثين عن العمل، سواء من خلال فرص التشغيل المباشر أو برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف إعداد كوادر تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل. 

وشدد الوزير على أن الوزارة لا تكتفي بإعلان فرص العمل، وإنما تتابع جديتها على أرض الواقع، حيث وجه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة إجراءات التقديم والتيسير على الشباب المتقدمين، والتأكد من التزام الشركات المعلنة بالضوابط القانونية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين. 

وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة التشغيل، باعتبار أصحاب الأعمال شريكًا أساسيًا في توفير فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج، بينما تعمل الوزارة على تهيئة المناخ الذي يربط بين احتياجات الشركات وقدرات الشباب، بما يحقق مصلحة طرفي العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.

ويستطيع الراغبون في الالتحاق بالوظائف المعلنة التقدم من خلال مديريات العمل بالمحافظات، والإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو التواصل مع الشركات المعلنة، وفقًا لإجراءات التقديم الخاصة بكل فرصة، فضلًا عن متابعة البيانات والتفاصيل المنشورة عبر القنوات الرسمية لوزارة العمل. 

وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية ضمن جهود مستمرة تضع التشغيل والتدريب وتنمية المهارات في مقدمة أولويات وزارة العمل، بهدف تحويل احتياجات سوق العمل إلى فرص حقيقية أمام الشباب، وفتح أبواب جديدة أمامهم نحو العمل اللائق والاستقرار وبناء مستقبلهم.


للاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط التالي:


https://www.facebook.com/share/p/1DoUfi9oDz/ 


 

وزارة العمل 2343 فرصة عمل الشباب فرصة عمل 12 محافظة القطاع الخاص سوق العمل

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