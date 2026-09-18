جوري بكر بالحجاب الأبيض من المدينة المنورة.. شاهد

شاركت الفنانة جوري بكر، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب الأبيض، أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمره.



وظهرت جوري بكر في الصورة بإطلالة بيضاء، وحرصت على توجيه رسالة دينية لمتابعيها، حيث كتبت عبر خاصية القصص القصيرة: «اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد جمعة مباركة».



أخر أعمال جوري بكر

وشاركت جوري بكر في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، الذي عُرض ضمن الموسم الرمضاني.

كما ظهرت ضمن أحداث مسلسل «الست موناليزا»، الذي عُرض خلال النصف الأول من شهر رمضان على شاشة «MBC مصر»، وشارك في بطولته كل من مي عمر، وسوسن بدر، وأحمد مجدي، ووفاء عامر، ومحمود عزب، وشيماء سيف، ومحمد محمود.

