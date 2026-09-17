أخبار السيارات| تويوتا لاندكروزر 2027 بمحرك هايبرد.. وأسباب تؤدي إلى تلف محرك السيارة بالكامل

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يعد محرك السيارة من أكثر الأجزاء التي تحتاج إلى متابعة وصيانة دورية، خاصة أن بعض الأعطال التي تبدأ بمؤشرات بسيطة قد تتطور خلال فترة قصيرة إلى أضرار جسيمة تتطلب إصلاحات مكلفة أو تغيير أجزاء رئيسية من المحرك.

كشفت هيونداي عن سياراتها الجديدة Venue المجمعة محليا (CKD)، لتعزز حضور العلامة الكورية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة SUV بالسوق المصري.

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر 300 موديل 2027، وتنتمي لاندكروزر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق، وتعمل لاندكروزر 300 بـ منظومة هايبرد للمرة الأولى .

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا PV7 الكهربائي، وتنتمي PV7 لفئة السيارات التجارية، وتعمل بـ بنية كهربائية متطورة بجهد 800 فولت.