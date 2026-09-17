كيا PV7 الكهربائية تظهر لأول مرة

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا PV7 الكهربائي، وتنتمي PV7 لفئة السيارات التجارية، وتعمل بـ بنية كهربائية متطورة بجهد 800 فولت.

سيارة كيا PV7 الكهربائية الجديدة

وتستهدف PV7 نقل البضائع وتقدم خدمات نقل الركاب والأساطيل، ولذلك تخطط كيا لبناء عائلة كبيرة حول السيارة تضم في النهاية 23 نسخة مختلفة، مع خيارات متعددة للأطوال وارتفاع السقف وترتيبات المقاعد.

مواصفات كيا PV7 الكهربائية

سيارة كيا PV7 الكهربائية الجديدة

زودت سيارة كيا PV7 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط أساسية ظهرت في نموذج PV7 الاختباري عام 2024، مع هوية واضحة تربطها بشقيقتها الأصغر PV5.

وتأتي كيا PV7 الكهربائية بمقدمة قصيرة، ومصابيح LED منقسمة، ومساحات زجاجية كبيرة تمتد حول المقصورة، ورفارف بارزة، وأبواب خلفية منزلقة، إلى جانب استخدام واسع للأجزاء البلاستيكية الواقية حول الهيكل.

سيارة كيا PV7 الكهربائية الجديدة

ويوجد بـ سيارة كيا PV7 الكهربائية، لوحة قيادة حديثة، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 9.9 بوصه، وبها شاشة وسطية كبيرة مقاس 14.6 بوصه وتعمل بنظام Pleos Connect المبني على أندرويد والمشترك مع سيارات هيونداي الجديدة، وتم دمج المساعد الصوتي Gleo المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبها إضاءة محيطية، ومساحات تخزين متعددة، وبها أزرار فعلية على عجلة القيادة ثنائية الأذرع وأسفل الشاشة المركزية لتسهيل التحكم في الوظائف الأساسية.

أبعاد كيا PV7 الكهربائية

سيارة كيا PV7 الكهربائية الجديدة

تأتى سيارة كيا PV7 الكهربائية في سوق السيارات بطول 535 متر، وبها قاعدة عجلات بطول 3.5 متر .

محرك كيا PV7 الكهربائية

سيارة كيا PV7 الكهربائية الجديدة

تحصل سيارة كيا PV7 الكهربائية علي قوتها من محرك كهربائي، ومبنية علي منصة E-GMP.S المخصصة للمركبات الكهربائية، وتنتج قوة 268 حصان، وعزم دوران يبلغ 420 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 96.2 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 460 كم/ساعة وفق معيار WLTP، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويتم شحنها من 10 إلى 80% في مدة 25 دقيقة.

سيارة كيا PV7 الكهربائية الجديدة

وتدعم السيارة تقنية V2L لتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية باستخدام طاقة البطارية، وهي ميزة مهمة بصورة خاصة .