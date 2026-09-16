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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين .. جي أي سي امباو و هيونداي إلنترا اى دى 2027

جي أي سي امباو و هيونداي إلنترا اى دى
جي أي سي امباو و هيونداي إلنترا اى دى
إبراهيم القادري

يتواجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جي أي سي امباو و هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان الكوبيه .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

زودت سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، وبها حساسات اماميه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 127 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 120 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 235 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جي أي سي امباو موديل 2027

 جي أي سي امباو موديل 2027

تمتلك سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها 
حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جي أي سي امباو موديل 2027

 جي أي سي امباو موديل 2027

تستمد سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جي أي سي امباو موديل 2027

 جي أي سي امباو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

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