مساعد وزير الأوقاف يلتقي محافظ بني سويف لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مسجد السيدة حورية

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اللواء دكتور مهندس محمد نبيل عراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، بحضور الدكتور سعيد حامد مبروك، مدير مديرية أوقاف بني سويف، وعددًا من ممثلي الجهات المعنية ومؤسسة مساجد المنفذة للمشروع؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف، والوقوف على معدلات الإنجاز ومراحل تنفيذ الأعمال، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالحفاظ على المساجد ذات القيمة التاريخية والتراثية، ومواصلة جهودها لتطوير بيوت الله وتهيئتها بما يليق بمكانتها.

وتناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، والتي تشمل أعمال البنية التحتية والمرافق والواجهات والزخارف، وأعمال الخشب والرخام والأثاث، إلى جانب تحديث أنظمة الصوت والإضاءة، بما يحقق التكامل بين مختلف عناصر التطوير، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمسجد وقيمته التاريخية والمعمارية.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة بني سويف والجهات المعنية ومؤسسة مساجد، ومتابعة تنفيذ الأعمال وفق المستويات المطلوبة، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للمسجد، وعدم الإخلال بالعناصر ذات القيمة التراثية، بما يليق بمكانته الدينية والتاريخية وما يمثله للمصلين والزائرين.

أبرز المعالم الدينية والتاريخية بمدينة بني سويف

ويعد مسجد السيدة حورية من أبرز المعالم الدينية والتاريخية بمدينة بني سويف، وقد أنشأه محمد إسلام بك، وأتم بناءه من بعده نجله عثمان عام 1233هـ، وفقًا لما هو مثبت بالنقش الموجود أعلى كتلة المدخل بالواجهة الرئيسية.

ويضم المسجد مجموعة ضريحية تشمل ضريح السيدة حورية، إلى جانب تركيبتين خشبيتين لضريحي الشيخ يوسف والشيخ سعد، بما يمنحه قيمة دينية وتراثية مميزة، ويجعله أحد المعالم البارزة التي تعكس تاريخ مدينة بني سويف وتراثها الديني والمعماري.

ويأتي مشروع تطوير المسجد بالتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة بني سويف ووزارة السياحة والآثار، وبمشاركة مؤسسة مساجد، في إطار توجه الدولة للحفاظ على المساجد ذات القيمة التاريخية والتراثية، وإحياء معالمها الدينية والأثرية، مع تطوير مكوناتها وخدماتها بما يوفر للمصلين والزائرين مكانًا لائقًا يتناسب مع مكانة المسجد وقيمته التاريخية.