قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المرة الثانية.. السعودية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي: استهداف مكة استفزاز لمشاعر المسلمين
بعد تمديد توفيق الأوضاع لمدة عام.. هذه شروط إقامة الأجانب في مصر
برنامج منتخب مصر استعدادا لمواجهة انجولا وجنوب السودان
بطول 400 متر وحمولة 247 ألف طن.. تفاصيل عبور سفينة الحاويات عملاقة قناة السويس
نائبة: لقاء الرئيس السيسي ومحمود عباس يعكس ثقل الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية
بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً
3 ضربات في وقت واحد.. كيف يعيد الأهلي ترتيب أوراقه قبل العودة من فترة التوقف ؟
تشكيل اللجنة العليا الاستشارية للدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
إدارة ترامب تمنع مسؤولي هذة الدولة من دخول أراضيها
اتحاد الكرة يسابق الزمن للحصول على موافقة لاعب برايتون لتمثيل منتخب مصر
شاهد.. نجاة الصغيرة في أحدث ظهور
اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026-2027.. دليل الأسعار والشروط وأماكن الاستخراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بتكلفة 68 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح 3 مدارس بمركز فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، 3 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمركز فاقوس، بتكلفة 68 مليون و884 ألف جنيه، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ١٤٥، وحرص الدولة على التوسع في إنشاء الصروح التعليمية الجديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب.

استهل محافظ  الشرقية جولته بمركز فاقوس بافتتاح مدرسة خالد محمد صلاح للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بكفر جبارة، والمُقامة على مساحة ١٣٣٩ م²، والمكونة من دور أرضي و ٤ طوابق، وتضم ١١ فصلاً دراسياً، بتكلفة ١٩ مليوناً و٤٣٧ ألف جنيه، والتي تأتي استكمالًا لسلسلة افتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية.

تفقد المحافظ حجرات الدراسة بفصول المرحلة الابتدائية، وقاعات رياض الأطفال، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم ، بما يسهم بشكل كبير في تخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول المدرسية، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

توجه المحافظ ومرافقوه، إلى قرية "الدميين" التابعة لمركز فاقوس، لإفتتاح مدرسة «أولاد عابدين للتعليم الأساسي»، والمُقامة على مساحة ٢٢٠٠ م²، والمكونة من دور أرضي و ٤ طوابق، وتضم ٢٢ فصلاً دراسياً ، بتكلفة ٢٥ مليوناً و٦٠٩ ألف جنيه.

ومن داخل فصول المدرسة إطمأن المحافظ من الطلاب على إستلامهم الكتب منذ اليوم الأول تفعيلاً  لمبادرة «استلم كتبك واعرف فصلك»  وتعرف على مدى إستفادتهم من حصة اللغه الإنجليزية أثناء زيارته مطالباً بالجد والإجتهاد في تحصيل الدروس وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

وأكد أن نجاح العملية التعليمية يعتمد على التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، موجهاً الشكر للمعلمين على جهودهم وحرصهم على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول، مؤكدًا أن انتظام الطلاب داخل الفصول يمثل الخطوة الأولى لضمان جودة التعليم.

واختتم المحافظ جولته بمركز  فاقوس بافتتاح مدرسة ميت العز للتعليم الثانوي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بقرية الدميين، والمُقامة على مساحة ١٨٢٣ م²، والمكونة من ٤ طوابق، وتضم ١٥ فصلاً دراسياً، إلى جانب حجرة للمدرسين، وحجرة للأخصائي النفسي، ومخزن، وحجرة كمبيوتر، ومجالات، وصالة متعددة الأغراض، ومعملين مطورين، ومكتبة، ومصلى، وذلك بتكلفة ٢٣ مليوناً و ٨٤١ ألف جنيه.

وقدم الطالب محمد أشرف محمد الشحات بالصف الأول الثانوي من ذوي الهمم فقرة إنشاد ديني أمام المحافظ ومرافقوه، نالت استحسان الجميع، وأشاد المحافظ بإصراره وتميزه وثقته بنفسه أثناء إلقاء فقرة الإنشاد.

التقى محافظ الشرقية بالأهالي واستمع إلى مطالبهم، وتعرف على مشكلاتهم، موجهًا الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة لها في إطار الإمكانات المتاحة ، أعرب الأهالي عن سعادتهم بزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركتهم فرحتهم بالافتتاح الرسمي للمدارس، والتي تمثل صروحاً تعليمية جديدة تضاف إلى مركز فاقوس.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للمتبرعين بقطع الأراض لإقامة مدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بتضافر جهود المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي في دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية مدارس تعليم أساسي بعيدها القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

ترشيحاتنا

النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ

نائب: زيارة أبو مازن للقاهرة تعزز التنسيق العربي بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب

نائبة: لقاء الرئيس السيسي بنظيره الفلسطيني يحمل رسائل دعم واضحة مصرية للشعب الفلسطيني

مجلس النواب

سؤال برلماني بشأن أزمة «استنفاد الرغبات» لخريجي دفعة 2023 من كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان

بالصور

أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟.. السر في ظاهرة غريبة

«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»

اجتماع مصري سوداني لتعزيز التعاون في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد