بتكلفة 68 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح 3 مدارس بمركز فاقوس

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، 3 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمركز فاقوس، بتكلفة 68 مليون و884 ألف جنيه، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ١٤٥، وحرص الدولة على التوسع في إنشاء الصروح التعليمية الجديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب.

استهل محافظ الشرقية جولته بمركز فاقوس بافتتاح مدرسة خالد محمد صلاح للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بكفر جبارة، والمُقامة على مساحة ١٣٣٩ م²، والمكونة من دور أرضي و ٤ طوابق، وتضم ١١ فصلاً دراسياً، بتكلفة ١٩ مليوناً و٤٣٧ ألف جنيه، والتي تأتي استكمالًا لسلسلة افتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية.

تفقد المحافظ حجرات الدراسة بفصول المرحلة الابتدائية، وقاعات رياض الأطفال، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم ، بما يسهم بشكل كبير في تخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول المدرسية، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

توجه المحافظ ومرافقوه، إلى قرية "الدميين" التابعة لمركز فاقوس، لإفتتاح مدرسة «أولاد عابدين للتعليم الأساسي»، والمُقامة على مساحة ٢٢٠٠ م²، والمكونة من دور أرضي و ٤ طوابق، وتضم ٢٢ فصلاً دراسياً ، بتكلفة ٢٥ مليوناً و٦٠٩ ألف جنيه.

ومن داخل فصول المدرسة إطمأن المحافظ من الطلاب على إستلامهم الكتب منذ اليوم الأول تفعيلاً لمبادرة «استلم كتبك واعرف فصلك» وتعرف على مدى إستفادتهم من حصة اللغه الإنجليزية أثناء زيارته مطالباً بالجد والإجتهاد في تحصيل الدروس وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

وأكد أن نجاح العملية التعليمية يعتمد على التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، موجهاً الشكر للمعلمين على جهودهم وحرصهم على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول، مؤكدًا أن انتظام الطلاب داخل الفصول يمثل الخطوة الأولى لضمان جودة التعليم.

واختتم المحافظ جولته بمركز فاقوس بافتتاح مدرسة ميت العز للتعليم الثانوي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بقرية الدميين، والمُقامة على مساحة ١٨٢٣ م²، والمكونة من ٤ طوابق، وتضم ١٥ فصلاً دراسياً، إلى جانب حجرة للمدرسين، وحجرة للأخصائي النفسي، ومخزن، وحجرة كمبيوتر، ومجالات، وصالة متعددة الأغراض، ومعملين مطورين، ومكتبة، ومصلى، وذلك بتكلفة ٢٣ مليوناً و ٨٤١ ألف جنيه.

وقدم الطالب محمد أشرف محمد الشحات بالصف الأول الثانوي من ذوي الهمم فقرة إنشاد ديني أمام المحافظ ومرافقوه، نالت استحسان الجميع، وأشاد المحافظ بإصراره وتميزه وثقته بنفسه أثناء إلقاء فقرة الإنشاد.

التقى محافظ الشرقية بالأهالي واستمع إلى مطالبهم، وتعرف على مشكلاتهم، موجهًا الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة لها في إطار الإمكانات المتاحة ، أعرب الأهالي عن سعادتهم بزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركتهم فرحتهم بالافتتاح الرسمي للمدارس، والتي تمثل صروحاً تعليمية جديدة تضاف إلى مركز فاقوس.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للمتبرعين بقطع الأراض لإقامة مدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بتضافر جهود المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي في دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين.