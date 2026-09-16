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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

افتتاح مدرستين في الشرقية بتكلفة 57 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدرسة طوخ القراموص/ ع ث  التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، والمُقامة على مساحة ٤١٩٠ م²،  وتضم ٤٠ فصلاً دراسياً، بتكلفة ٣٤ مليوناً و ١٤٢ ألف جنيه ، وذلك ضمن سلسلة افتتاحات المشروعات التعليمية احتفالًا بالعيد القومي الـ١٤٥ للمحافظة، وفي إطار الإهتمام بتطوير قطاع التعليم والتوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

قدم مجموعة من الطلاب فقرات فنية وأغاني وأناشيد في حب مصر مرتديين علم مصر والزي الفرعوني ، حيث قامت الطالبة حور احمد عبد المنعم المقيدة بالصف الأول الإبتدائي مدرسة السلام الإبتدائية بتقديم فقرة غنائية عن الشرقية نالت استحسان الجميع بأدائها المتميز ، والتقاط الصور التذكاريه معهم.

تفقد المحافظ مكونات المدرسة، والتي تضم الفصول الدراسية، والمكتبة، وحجرة شئون الطلبة، ومعامل مطورة، وحجرة المجالات، وحجرة الأخصائي النفسي، ومعمل الكمبيوتر، وحجرات المدرسين والمشرفين، ومصلى وحجرة التحضير، ودورات المياه  ، مؤكداً على إدارة المدرسة ضرورة المتابعة المستمرة لأعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم داخل الفصول، للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم، مع تفعيل المنصات الإلكترونية والاستفادة منها في شرح المناهج الدراسية، بما يضمن وصول المعلومة للطالب بصورة سليمة.

أثنى المحافظ على الأعمال الإنشائية بالمدرسة ومستوى النظافة بها، وأجرى حواراً أبوياً  مع الطلاب، مشجع إياهم بمواصلة الجد والإجتهاد والاستفادة من اليوم الدراسي والحصص المدرسية المقدمة لهم، لتحقيق أفضل النتائج الدراسية لإستكمال قاطرة التنمية والبناء التي تعد أحد محاور بناء الجمهورية الجديدة  ، وطالبهم بالحفاظ على مدرستهم نظيفة.

 إستقبل طلاب وطالبات مدرسة الحماديين للتعليم الأساسي محافظ الشرقية ومرافقوه لافتتاح مدرسة الحمادين أم عثمان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، والمُقامة على مساحة ١٥٧٥ م²، والمكونة من دور أرضي و ٤ طوابق، وتضم ٢٢ فصلًا دراسياً، بتكلفة إجمالية قدرها ٢٢ مليوناً و ٨٦٤ ألف جنيه، ، والتي تضم فصول رياض الأطفال، وفصل ذوي الإعاقة، والحجرات المدرسية، والمعمل، والمكتبة، وغرفة المصادر، والمجالات ، لتوفير خدمة تعليمية جيدة لأبناء القرية.

شدد  المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تفعيل دور المعمل، والتأكد من إجراء التجارب المعملية أمام التلاميذ، بالتوازي مع الشرح النظري، بما يضمن وصول المعلومة للطالب بصورة واضحة ومتكاملة ، مثمناً جهود المجتمع المدني وإسهاماته في التبرع بقطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية عليها، بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية خلال شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح ٢٧ مشروعاَ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بتكلفة ٥١٤ مليوناً و١٠٠ ألف جنيه ، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة، للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة، بما يمكنهم من المشاركة في بناء الوطن، وابتهاجًا بالعيد القومي للمحافظة.

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