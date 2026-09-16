وفاة معلمة داخل مدرسة ببلقاس بعد تعرضها لإغماء مفاجئ

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صباح اليوم الأربعاء، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، يفيد بوفاة المعلمة وفاء أبو زيد محمد، البالغة من العمر 59 عامًا، بمدرسة رشاد أحمد إبراهيم في بلقاس، عقب تعرضها لحالة إغماء نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء اليوم الدراسي.

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل المعلمة إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنها توفيت عقب وصولها إلى المستشفى.

ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين، حازم الألفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، ورئيس وأعضاء اللجنة النقابية للمعلمين ببلقاس، بالتواجد إلى جانب أسرة المعلمة ومساندتهم في هذه الظروف، مع سرعة صرف المستحقات المالية للأسرة.

وتقدمت نقابة المهن التعليمية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة المعلمة، داعية الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.