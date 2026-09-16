الجامعة العربية تبحث مع الخارجية الفيتنامية تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، لي آن توان، نائب وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات العربية الفيتنامية في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان آفاق التعاون في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية في يوليو 2023، بما يسهم في دعم وتطوير العلاقات بين الجانبين.