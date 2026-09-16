الجامعة العربية: التشاور السعودي المصري صمام أمان للأمن والسلم بالمنطقة

أكدت جامعة الدول العربية الأهمية الكبيرة لزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، إلى جمهورية مصر العربية، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون السياسية، السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، إن الزيارة الاستراتيجية تكتسب أهمية بالغة واستثنائية في ظل الظروف والتحديات السياسية المعقدة والمتسارعة التي تمر بها المنطقة.

زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة

وأكد منزلاوي، أن التنسيق والتشاور الدائم والمستمر بين الرياض والقاهرة يمثل «صمام أمان للأمن والسلم»، وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم المسار المشترك في مواجهة الأزمات الراهنة.

وشدد الأمين العام المساعد على أن المباحثات تجسد وحدة الموقف والرؤية الدبلوماسية للبلدين الشقيقين، بما يخدم القضايا الثنائية والقضايا العربية، ويسهم في تثبيت دعائم السلم والأمن في المنطقة.