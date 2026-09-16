قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي خلال لقائه محمود عباس: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط
أبو مازن: الشعب الفلسطيني يثمن الجهود المصرية
الرئيس السيسي: مصر ترفض كل أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس
عون: لبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل ونزع سلاح حزب الله سلمياً
زيزو يتصدر ترتيب هدافي الدوري بعد هدفه أمام أبو قير
مسؤول فلسطيني: نشكر مصر على دعمها جهود انتشال ضحايا انهيار مبنى سكني للنازحين في غزة
وفاة ثانية في سجون لبنان خلال 24 ساعة.. وإضراب سجناء رومية يدخل يومه الرابع
على غرار الناتو.. المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء مجلس الأمن أوروبي
في ذكرى انتصار الإرادة المصرية الـ70.. أسامة ربيع يحتفي بمرشدي قناة السويس ويكرم أصحاب الكفاءات
مجلس حكماء المسلمين يدين هجمات الحوثيين على أعيان مدنية في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

30 سلعة بأسعار مخفضة.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

السلع
السلع
البهى عمرو

في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، تواصل الدولة التوسع في المبادرات التي تستهدف زيادة المعروض داخل الأسواق وإتاحة المنتجات بأسعار مخفضة، بالتزامن مع زيادة عدد منافذ البيع الحكومية الثابتة والمتحركة والموسمية.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة جهود الحكومة في توفير السلع وضبط حركة الأسواق، مؤكدًا تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في تنفيذ المبادرات التي تستهدف خفض أسعار السلع وإقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، سواء الدائمة أو الموسمية.

مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وأضاف المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تولي ملف توفير السلع وضبط الأسواق أهمية كبيرة باعتباره من أولوياتها.

12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة

وأوضح محمد عادل أن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض المبادرة الحكومية لخفض الأسعار وما تم تنفيذه منذ إطلاقها في 10 سبتمبر، على أن تستمر حتى نهاية شهر مارس.

السلع

وأشار إلى أن المبادرة توفر حاليًا 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، من خلال 284 منفذ بيع تابعًا للمبادرة، لافتًا إلى أنه قبل نهاية سبتمبر سيجري طرح 18 سلعة جديدة، ليصل إجمالي السلع المتاحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة.

مخزون كافٍ من السلع

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود كميات ومخزون كافٍ من السلع الأساسية الثلاثين، موضحًا أن وزارة التموين أكدت استمرار المبادرة خلال الأشهر الستة المقررة.

ولفت إلى أن توافر السلع طوال هذه الفترة يستهدف تحقيق الأثر المرجو من المبادرة، والمتمثل في ضبط الأسواق والعمل على خفض الأسعار وإتاحة المنتجات للمواطنين بصورة أفضل.

توسع في المنافذ الثابتة والمتحركة

وأوضح أن ما ترصده وزارة التموين والتجارة الداخلية وما يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء يؤكد نجاح المنافذ الثابتة والمتحركة في دعم المبادرة الحكومية لخفض الأسعار.

وأضاف أن المبادرة بدأت تلقى استحسانًا من عدد من السلاسل التجارية خارج منافذ وزارة التموين، والتي أبدت رغبتها في تطبيق المبادرة داخل فروعها ومجمعاتها، بهدف جذب مزيد من المواطنين إلى سلاسلها التجارية.

وأشار محمد عادل إلى تطلع الحكومة، مع استمرار تنفيذ المبادرة وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والموسمية والمتحركة خلال الفترة المقبلة، إلى تحقيق تحسن في أسعار السلع والمساهمة في ضبط الأسواق بصورة أفضل.

السلع الأسعار مجلس الوزراء مدبولي الوزراء السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

بالصور

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء تزيد الإرهاق

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

فستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد