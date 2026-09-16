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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤرخ فني: فؤاد المهندس خرج من مدرسة نجيب الريحاني وصنع أسلوبه الخاص

فؤاد المهندس
فؤاد المهندس
البهى عمرو

أكد المؤرخ الفني محمد شوقي أن الفنان الراحل فؤاد المهندس كان واحدا من أبرز أعلام الفن المصري والعربي، مشيرا إلى أن تجربته الفنية تميزت بالجمع بين الالتزام بالنص والقدرة على الارتجال، إلى جانب البساطة والقرب من الجمهور.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن فؤاد المهندس تخرج فنيا من مدرسة الفنان الكبير نجيب الريحاني، وهو ما ساعده على اكتساب أدواته الفنية وتقديم لون مختلف من الكوميديا، قبل أن ينجح في تكوين شخصية فنية مستقلة لها أسلوبها الخاص.

وأضاف أن استطاع أن يثبت حضوره في مختلف مجالات الفن، سواء المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون، مؤكدًا أن هذا التنوع جعله واحدًا من الفنانين الذين تركوا بصمة ممتدة في تاريخ الفن المصري.

وأشار إلى أن فؤاد المهندس كان من أبناء الإذاعة المصرية، وقدم خلالها عددًا من الأعمال التي ظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور، من بينها مشاركاته في «ساعة لقلبك» و«كلمتين وبس» والصور الغنائية.

ولفت إلى أن العمل أمام ميكروفون الإذاعة في تلك الفترة كان مدرسة حقيقية للفنان، خاصة مع وجود أسماء كبيرة مثل زوزو نبيل وسناء جميل وسميحة أيوب وغيرهم من نجوم التمثيل.

فؤاد المهندس نجيب الريحاني الراحل فؤاد المهندس

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