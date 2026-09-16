في ذكرى رحيله.. فؤاد المهندس.. مسيره فنية حافلة صنعت تاريخ الكوميديا

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير فؤاد المهندس، الذي غاب عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، بعد مسيرة فنية حافلة ترك خلالها بصمة لا تُمحى في تاريخ الفن المصري والعربي، ليظل واحدًا من أبرز عمالقة الكوميديا وأساتذة الأجيال.

لم تقتصر موهبة فؤاد المهندس على التمثيل والإذاعة، وإنما امتدت إلى الغناء، الذي برز من خلال العديد من أفلامه ومسرحياته، ليصبح فنانًا شاملاً وأحد أعمدة الفن في القرن العشرين..

وُلد فؤاد زكي محمد المهندس في 6 سبتمبر عام 1924 بحي العباسية في القاهرة، ونشأ في أسرة مثقفة كانت تولي العلم والأدب اهتمامًا كبيرًا. وكان والده الدكتور زكي المهندس عالم اللغة العربية الكبير، وله الفضل الأول في تنمية موهبته وإتقانه للغة العربية..

كما اكتشف زوج شقيقته الاذاعية الكبيرة صفية المهندس "محمد محمود شعبان الملقب "ببا شارو" موهبته في سن مبكرة، وقدّمه في برامج الأطفال، حيث شارك بالغناء، ومن بينها أغنية "أبو الفصاد" وعدد من الأغنيات الأخرى..

التحق المهندس بكلية التجارة، وانضم إلى فريق التمثيل بالجامعة، وهناك شاهده الفنان نجيب الريحاني، فأُعجب بأدائه في مسرحية "الدنيا على كف عفريت"، وضمه إلى فرقته المسرحية.

وبعد رحيل نجيب الريحاني، انضم فؤاد المهندس إلى فرقة "ساعة لقلبك" مطلع الخمسينيات، لتكون تلك المرحلة بداية حقيقية لانطلاقته في عالم التمثيل..

وفي عام 1954، حصل على أول بطولة سينمائية له من خلال فيلم "بنت الجيران" للمخرج محمود ذو الفقار، لكنه عاد بعد ذلك إلى أداء الأدوار الثانية لنحو عشر سنوات، وشارك خلالها كبار نجوم تلك الحقبة، ومن بينهم كمال الشناوي، عماد حمدي، رشدي أباظة، عمر الشريف، شكري سرحان، عادل مأمون، وصالح سليم.

وشكل فيلم "عائلة زيزي" للمخرج فطين عبد الوهاب محطة فارقة في مسيرة فؤاد المهندس، إذ فتح أمامه الطريق نحو البطولات المطلقة، خاصة بعد نجاح الثنائي الفني الذي جمعه بالفنانة شويكار في سلسلة من الأفلام الكوميدية البارزة، من بينها "مطاردة غرامية"، "شنبو في المصيدة"، "أرض النفاق"، و"أخطر رجل في العالم".

ولم تقتصر إسهاماته على تقديم أعماله الخاصة، بل منح المهندس الفرصة لعدد من الوجوه الشابة في بداياتهم الفنية، ومن بينهم عادل إمام في مسرحية "أنا وهو وهي" عام 1964، وسعيد صالح في فيلم "ربع دستة أشرار" عام 1970.

وعاد فؤاد المهندس لاحقًا للمشاركة في أدوار ثانية إلى جانب بعض هؤلاء الفنانين الذين أصبحوا نجومًا، فظهر مع عادل إمام في أفلام "خلي بالك من جيرانك"، "خمسة باب"، و"زوج تحت الطلب".".

وكان المهندس يؤمن بأن الفن رسالة سامية، وهو ما ظهر أيضًا في نشاطه الإذاعي والتليفزيوني، حيث ابتكر برنامجه الإذاعي الشهير "كلمتين وبس"، كما قدم للأطفال فوازير "عمو فؤاد"، التي ارتبطت بذاكرة جيل الثمانينيات والتسعينيات، وأصبحت واحدة من أيقونات الطفولة في مصر والعالم العربي وخلال مشواره الفني الغزير، قدم فؤاد المهندس أعمالًا متنوعة للكبار والصغار، جمع خلالها بين الكوميديا والتراجيديا عبر المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون. ومن أبرز أفلامه "موعد في البرج"، "الشموع السوداء"، و"أرض النفاق".

وكان للمسرح مكانة خاصة في مسيرته، إذ اعتبره معشوقه الأول، وحرص من خلال أعماله المسرحية على تناول عدد من قضايا المجتمع، ومنها مشكلة الملاجئ في مسرحية "هالة حبيبتي"، ومشاكل الأبناء في مسرحية "سك على بناتك".

كما ظل الغناء حاضرًا في مسيرته منذ طفولته، بعدما ترأس فرقة الأناشيد في المرحلة الابتدائية، وواصل شغفه بالغناء من خلال تقديم العديد من الأغنيات في أعماله الفنية، إلى جانب أغنيات أخرى مخصصة للأطفال.

وفي 16 سبتمبر عام 2006، رحل فؤاد المهندس عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 82 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا خالدًا ومكانة راسخة بين عمالقة الكوميديا، بعد مسيرة امتدت بين المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون، وظل خلالها حاضرًا في ذاكرة أجيال متعاقبة.