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تنبيه لأولياء الأمور.. علامات تكشف تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تنبيه لأولياء الأمور.. علامات تكشف تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

مع بدء العام الدراسي وعودة حركة الحافلات المدرسية، تتزايد أهمية التأكد من سلامة السائقين وخلوهم من تعاطي المواد المخدرة، في ظل ما قد يترتب على ذلك من مخاطر تهدد حياة الطلاب.

وفي هذا السياق، كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن عدد من العلامات والسلوكيات التي يمكن أن تثير الشكوك بشأن تعاطي السائق، داعيًا أولياء الأمور إلى سرعة الإبلاغ عند ملاحظتها.

مؤشرات تستدعي الانتباه

وحذّر مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أولياء الأمور من بعض العلامات والسلوكيات التي قد تشير إلى تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة، مؤكدًا أهمية سرعة الإبلاغ عند ملاحظة أي مؤشرات غير طبيعية، حفاظًا على سلامة الطلاب.

وأوضح وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن احمرار العينين يعد من بين العلامات التي يمكن ملاحظتها على الشخص الذي قد يكون متعاطيًا للمواد المخدرة.

القيادة غير المعتادة والعصبية أبرز العلامات

وأشار المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أن بعض التصرفات أثناء قيادة الحافلة المدرسية قد تستدعي الانتباه، ومنها القيادة بسرعة شديدة أو ببطء شديد بصورة غير معتادة.

وأضاف أن التحدث بعصبية مبالغ فيها، إلى جانب عدم الاهتمام بالمظهر العام، قد تكون أيضًا من المؤشرات التي تستوجب التحقق من حالة السائق.

وأكد أن ملاحظة هذه العلامات لا تعني بمفردها ثبوت تعاطي السائق للمواد المخدرة، وإنما تستوجب الإبلاغ للجهات المختصة لإجراء الفحوص اللازمة والتأكد من الحالة.

المخدرات المخلقة

الإبلاغ عبر الخط الساخن

وشدد على ضرورة قيام الأسر وأولياء الأمور بالإبلاغ الفوري عند ملاحظة أي من هذه المظاهر، من خلال التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ، يمكن تنفيذ حملة في محيط المدرسة وإجراء التحاليل اللازمة لجميع سائقي الحافلات المدرسية، بما في ذلك السائق الذي ورد بشأنه البلاغ.

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اتخاذ الإجراءات القانونية

ولفت إلى أن فحص جميع السائقين يأتي للتأكد من سلامتهم وعدم اقتصار الإجراءات على الشخص محل البلاغ، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت تعاطي أحد السائقين للمواد المخدرة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على سائقي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير مزيد من عوامل الأمان والسلامة للطلاب خلال رحلاتهم اليومية.

العام الدراسي الحافلات المدرسية تعاطي المواد المخدرة المواد المخدرة الإدمان

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