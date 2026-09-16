اليوم.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقيا

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، اليوم الأربعاء، القائمة الرسمية للفراعنة استعدادًا للمعسكر المقبل، وذلك عقب انتهاء مباريات الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي إعلان القائمة بالتزامن مع توقف منافسات الدوري المحلي، لبدء فترة التوقف الدولي، حيث يستعد المنتخب الوطني لخوض عدد من المواجهات خلال الفترة المقبلة.

مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة

يستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر في القاهرة، قبل أن يخرج لملاقاة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر في جوبا، ضمن استعداداته واستحقاقاته المقبلة.

ويختتم الفراعنة برنامجهم بمواجهة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر في القاهرة.

وجاءت الجولة الخامسة من الدوري المصري لتكون آخر محطات اللاعبين المحليين قبل انطلاق المعسكر، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة أخيرة لمتابعة مستويات العناصر المرشحة للانضمام إلى صفوف المنتخب.

كما تابع الجهاز الفني مستويات اللاعبين المحترفين خلال الجولات التي خاضوها مع أنديتهم، إلى جانب مشاركة الزمالك وبيراميدز في مباراتين بالبطولات الأفريقية، قبل بدء فترة الإعداد للارتباطات الدولية.

ويستهدف الجهاز الفني الاستفادة من فترة المباريات الأخيرة في الوقوف على جاهزية اللاعبين واختيار العناصر التي يرى أنها الأنسب للمرحلة المقبلة.

وتأتي مواعيد مباريات الدوري المصري بالتنسيق بين رابطة الأندية والجهاز الفني لمنتخب مصر، بما يسمح بمنح اللاعبين فترة مناسبة من المشاركات قبل التجمع الدولي.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، قبل خوض المواجهات المقبلة للمنتخب الوطني.