نزل وأدى وأجاد.. هاني حتحوت عن حسين الشحات: مكانته لاتتأثر بدقائق لعبه

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بهدف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، في شباك أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن طريقة احتفال اللاعب بالهدف تعكس خبرته ومكانته داخل الفريق.

وقال هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»: «الأحلى في هدف حسين الشحات إنه ما عملش أي لقطة بعد التسجيل، وما بصش للمدرب؛ نزل، وأدى، وأجاد، وسجل صاروخًا قتل المباراة، واحتفل احتفالًا عاديًا».

وأضاف: «وده دور كابتن ولعيب كبير عارف مكانه في الفريق، وعارف إن مكانته لا تتأثر بدقائق لعب مع مدرب جديد بيحط بصمته».

وحقق فريق الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، فوزًا بثنائية نظيفة على حساب أبو قير للأسمدة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية، ليؤمن لفريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق الفوز في 4 منها وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.