أحسن لاعيبة وأحسن جمهور.. «عبدالجليل»: مش عارف في إيه في الأهلي.. ومنتظر من عموتة أفضل من كده

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، لكنه لم يقدم المستوى المنتظر حتى الآن تحت قيادة حسين عموتة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة “CBC”:" أحسن لاعيبة موجودة، أحسن مدرب وأحسن جمهور، مش عارف في إيه، وأنا منتظر من عموتة أحسن من كده".

وأضاف: “مكسبي في أكرم توفيق وعمر الساعي أول 20 دقيقة فقط".

وتابع عن عمر الساعي: “عمر الساعي زي السولية، ومحمد هاني قاعد على الدكة، وفي مفاوضات على التجديد، عليها علامة استفهام".