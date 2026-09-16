تفاصيل حبس صانعة محتوى نشرت مقاطع رقص خادش على صفحتها

قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بنشر مقاطع رقص خادش على صفحتها.

تفاصيل القضية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع رقص خادش على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



