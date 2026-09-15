الإعلامية منى عبدالكريم تحتفي بـ حمزة عبدالكريم .. تفاصيل

كشفت الإعلامية منى عبدالكريم عن تجديد ابن أخيها، اللاعب حمزة عبدالكريم، عقده مع نادي برشلونة، في خطوة جديدة تؤكد تمسك النادي الإسباني بالموهبة المصرية، واحتفاظه بخدماته خلال السنوات المقبلة.

حمزة عبد الكريم

وبحسب التفاصيل التي نشرتها منى عبدالكريم، يمتد العقد الجديد مع برشلونة حتى عام 2030، مع وجود بند يتيح للنادي واللاعب إمكانية التمديد لموسم إضافي، وفقًا لمساهمات حمزة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما تم تعديل قيمة الشرط الجزائي في عقد حمزة عبدالكريم، لترتفع من 15 مليون يورو إلى 120 مليون يورو حتى نهاية العقد الحالي، بينما تصل قيمة الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو حال تفعيل بند التمديد لعام إضافي.