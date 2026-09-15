أحمد موسى: لا أحد يعلم ما دار بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر والسعودية ركيزتان السلام والأمن في المنطقة، مضيفا أن :"الجلسة الثنائية المغلقة بين الرئيس السيسي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي محدش يعرف ايه اللي حصل فيها" .



"زيارة ولي العهد السعودي لها ما بعدها"

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء، أن :"أهم الرسائل اليوم أن الرئيس السيسي اكد ان زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تؤكد على التضامن والأخوة الكاملة بين مصر والمملكة وكل الدول الخليج.. وهذه الزيارة لها مع بعدها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر والسعودية يحظيا باهتمام واحترام في المنطقة والعالم .. التنسيق المصري السعودي أهم من اي وقت من قبل في الوقت الحالي.



