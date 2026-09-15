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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنيا يشارك في مهرجان «حماة الإبداع» لتكريم مديرى المدارس والعاملين المتميزين وحفظة القرآن الكريم

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في مهرجان «حماة الإبداع» الذي نظمه حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، على مسرح ديوان عام المحافظة، لتكريم عدد من المتميزين بقطاع التعليم من مديرى المدارس والعاملين، تقديرًا لجهودهم وعطائهم ودورهم في دعم المنظومة التعليمية، إلى جانب تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم و الإنشاد الديني.

وأكد المحافظ أن تكريم النماذج المتميزة يمثل تقديرًا لما يقدمونه من جهود وعطاء، ويعزز ثقافة التميز ويشجع على مواصلة النجاح والإبداع، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل أساس بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأن المعلمين والقيادات والعاملين بالمنظومة التعليمية يؤدون دورًا محوريًا في إعداد أجيال واعية وقادرة على تحمل مسؤوليات المستقبل.

كما أشاد بتكريم حفظة القرآن الكريم والمتميزين في الإنشاد الديني، لما يمثلونه من نماذج إيجابية تسهم في غرس القيم والأخلاق وتنمية المواهب لدى النشء والشباب.

وأشار اللواء كدواني إلى أهمية الشراكة المجتمعية وتكامل جهود الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة، بما يسهم في دعم المبادرات الهادفة وتشجيع المتميزين وتوفير بيئة محفزة للإبداع والنجاح.

وأوضح علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، أن المهرجان جاء تقديرًا للمتميزين وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح، مؤكدًا حرص الحزب على استمرار التعاون والتنسيق مع أجهزة المحافظة بما يدعم جهود التنمية وخدمة المواطنين.

وأوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن المهرجان شهد تكريم 50 من المتميزين بقطاع التعليم، من بينهم معلمون ومديرو مدارس ومديرو إدارات تعليمية وعاملون، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وتضمن المهرجان فقرات فنية وثقافية، بينها أوبريت لأعلام ورموز عروس الصعيد وعروض قدمها كورال أطفال بني مزار وفقرات للإنشاد الديني، واختُتم بتكريم المتميزين من العاملين بالتعليم وحفظة القرآن الكريم والمتميزين في الإنشاد الديني، إلى جانب تقديم رحلتي عمرة هدية لاثنين من المكرمين.

شهد فعاليات المهرجان النائب حلمي جاويش، الأمين العام المساعد للحزب، وعلاء مكادي، أمين عام حزب حماة الوطن بالمنيا ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وصابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس احمد عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية وأسماء عبد الجاير مدير مكتب منظمة إنقاذ الطفل وعدد من قيادات حزب حماة الوطن بالمحافظة.
 

المنيا محافظ المنيا تكريم المدرسين

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