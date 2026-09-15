توابيت وتماثيل.. العثور على 151 قطعة أثار بحوزة شخص بالمنيا| صور

واصلت أجهزة جهودها لمكافحة جرائم حيازة القطع الاثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروات البلاد وتراثها القومى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة المنيا.. وضُبط بحوزته (151) قطعة أثرية متنوعة (2 تابوت أثرى – 37 تمثال من الحجر الجيرى والبرونزى والفيانس – قاعدة تمثال – تميمة – 3 أوانى – قنينة من الفخار –97 عملة معدنية - عدد من القطع الأثرية المتنوعة) .

وبمواجهته اعترف بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وحيازته لها بقصد الإتجار.. وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







