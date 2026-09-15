محافظ القليوبية يفتتح محطة رفع صرف صحي بقرية «عليه هانم» بكفر شكر

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، محطة رفع الصرف الصحي بعزبة «عليه هانم»، التابعة للوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى بمركز ومدينة كفر شكر، وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع في مشروعات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، في إطار خطة محافظة القليوبية للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية بالقرى والمناطق التابعة للمراكز والمدن.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز، مدير مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، واللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تواصل تنفيذ واستكمال مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن تشغيل محطة الرفع الجديدة يمثل نقلة مهمة في مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة لأهالي عزبة «عليه هانم»، ويستفيد منها نحو 7 آلاف مواطن.

وأبرز محافظ القليوبية، الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن هذا التعاون والتنسيق المستمر يمثل أحد أهم عوامل الإسراع في تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة، بما يحقق مستهدفات الدولة في توفير خدمات بنية أساسية متطورة، والارتقاء بالمستوى المعيشي والبيئي للمواطنين.

وأوضح المحافظ ، أن المشروع يضم محطة رفع وخط طرد وشبكات انحدار، حيث تم تجهيز بيارة الرفع بعدد 2 طلمبة، بما يضمن كفاءة التشغيل والتعامل مع التصرفات الواردة إلى المحطة.

كما شملت الأعمال تنفيذ خط طرد بقطر 160 مم وبإجمالي أطوال 730 مترًا طوليًا، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات انحدار بأقطار 200 و250 و315 مم باستخدام مواسير بلاستيك UPVC، بإجمالي أطوال بلغت 1953 مترًا طوليًا.



وخلال الافتتاح، التقى محافظ القليوبية عددًا من المواطنين المقيمين بأحد المجمعات السكنية الواقعة خارج نطاق العزبة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، حيث طالب عدد من الأهالي بدراسة إمكانية تنفيذ خط انحدار للصرف الصحي لخدمة المجمع السكني، في ظل عدم وصول خدمة الصرف الصحي إليهم حتى الآن. وعلى الفور، حرص المحافظ على معاينة الوضع على الطبيعة، ووجه بدراسة إمكانية تنفيذ الحل المناسب لخدمة المجمع السكني، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

كما طرح عدد من المواطنين مطلبًا آخر يتعلق بالحاجة إلى إنشاء مطبات صناعية على طريق البر الشرقي، حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من مخاطر السرعة على الطريق. ووجه المحافظ بالتدخل لدراسة وتنفيذ المطبات وفقًا للاشتراطات الفنية، مكلفًا رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالتنسيق مع هيئة الطرق لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن تنفيذ وتشغيل هذه المشروعات يأتي في إطار توجه المحافظة نحو توسيع نطاق خدمات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الشبكات والمحطات القائمة، والعمل على توفير خدمات أساسية آمنة ومستدامة للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالبيئة والخدمات داخل القرى.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل والصيانة، وضمان كفاءة المحطة والشبكات، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام الخدمة، مؤكدًا أن المواطن يظل محورًا أساسيًا في خطط ومشروعات المحافظة.

ويأتي افتتاح محطة رفع الصرف الصحي بعزبة «عليه هانم» كأحد المشروعات الداعمة لمنظومة البنية التحتية بمركز ومدينة كفر شكر، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأهالي، والارتقاء بالمستوى البيئي والصحي، ودعم جهود المحافظة في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة على مستوى القرى والمناطق التابعة لها.