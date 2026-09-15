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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعفاء رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ من منصبه في واقعة قطع الأشجار

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

 قررت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إعفاء رئيس مركز ومدينة مطوبس من منصبه، وذلك بعد رصد واقعة قطع عدد من الأشجار بمحيط قناطر إدفينا التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالمخالفة لقرارات وزارة التنمية المحلية والبيئة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأحالت الوزيرة الواقعة بالكامل إلى جهات التحقيق المختصة، مع التوجيه بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، والذي قرر من جانبه إحالة الواقعة والمشاركين فيها من جانب وزارة الري بالمحافظة إلى التحقيق.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة والرصد الإعلامي من وزارة التنمية المحلية والبيئة لأي أعمال مخالفة لقطع الأشجار بالمحافظات يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المختلفة.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام كافة المحافظات بعدم السماح بقطع أي أشجار وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن و إعمالاً للكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم 245 لسنة 2026، بتاريخ 9/9/2026 .

وجددت وزارة التنمية المحلية والبيئة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظات بضرورة رصد ومتابعة حالات التعدي على الأشجار في الشوارع أو الميادين أو الحدائق أو الأسواق العامة، سواء بالاتلاف أو القطع أو الاقتلاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومتابعة تحرير المحاضر ضد المخالفين.

قطع أشجار التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدون ترخيص كفر الشيخ

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