قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
فليك: حلمي دوري أبطال أوروبا.. وبرشلونة يدعم لامين يامال
عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة
القومي للإعاقة يشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف
بريطانيا تدعو إلى وقف فظائع السودان ومحاسبة المسئولين عنها
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.. وتخفيض أسعار 12 سلعة
بالفيديو كونفرانس.. وزير الكهرباء يتابع تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بالضبعة
وزير التعليم يكلف قيادات الوزارة والمديريات بالتواجد المستمر بالمدارس بكافة المحافظات لضبط سير العملية التعليمية
لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وIntel
التضامن: 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية والأول بـ 480 ألف جنيه
تم إعدامهم..الداخلية تكشف حقيقة عدم معاقبة متهمين بالاعتداء على فتاة بقنا
800 شركة مؤسسة.. السعودية الثانية بين الدول المستثمرة في مصر بـ 34 مليار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الشرقاوي: التواصل الفعّال مع الناشئة حصن لمواجهة التطرف الرقمي وتعزيز الوعي الفكري

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
محمد صبري عبد الرحيم

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة عمل، حاضر فيها: الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بمشاركة 75 طالبًا وافدًا، من بوركينا فاسو، ونيجيريا، وأفغانستان، وبنين، وبنجلاديش، ومدغشقر، والصومال، والفلبين، والسودان، والكاميرون، وتوجو، وتنزانيا، وذلك ضمن سلسلة الورش العلمية التي تعقدها المنظمة، لإعداد الدارسين الوافدين ليكونوا سفراء للمنهج الأزهري الوسطي في بلدانهم.

الحماية من الأفكار المتطرفة

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، أن التواصل الفعّال مع الناشئة يمثل أحد أهم الوسائل لحمايتهم من الأفكار المتطرفة، التي قد يتعرضون لها عبر الفضاء الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الحوار المستمر بين الأسرة والمؤسسة التعليمية والطلاب، يسهم في بناء شخصية متوازنة، قادرة على التمييز بين الأفكار الصحيحة والمنحرفة.

التطرف الرقمي

وأوضح مفهوم التطرف الرقمي، وصوره المختلفة، مبينًا أن بعض الجماعات والمنصات الإلكترونية قد تستغل وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتشددة، واستقطاب الشباب والناشئة، من خلال المحتوى المضلل، أو الخطاب المحرض على الكراهية والعنف، وهو ما يستدعي تعزيز التواصل معهم، وتوعيتهم بهذه المخاطر، بما يسهم في تحصينهم فكريًّا.
وشدد على ضرورة تنمية الوعي الرقمي لدى الطلاب، وتعليمهم أساليب التعامل الواعي مع المحتوى المنشور عبر شبكة الإنترنت، وعدم الانسياق وراء الشائعات، أو المعلومات مجهولة المصدر، مع التأكيد على أهمية التحقق من مصادر المعلومات قبل تصديقها أو تداولها.

تحصين النشء فكريًّا وأخلاقيًّا

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف، ومعاهده، في بناء وعي الطلاب، وترسيخ قيم الوسطية، والاعتدال، وقبول الآخر، من خلال المناهج التعليمية، والأنشطة التثقيفية والتربوية، بما يسهم في تحصين النشء فكريًّا وأخلاقيًّا، لافتًا إلى دور مؤسسات الأزهر، ومن بينها: المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في تنفيذ مثل هذه الورش التي تستهدف الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

الأسرة شريك أساسي في حماية الأبناء


كما أكد أن الأسرة شريك أساسي في حماية الأبناء وتوجيههم، من خلال إرشادهم إلى سبل اكتساب العلوم والمعارف النافعة، وغرس قيم الخير وحب المجتمع في نفوسهم، بما يساعد على إعداد أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية، في تنمية مجتمعاتها، والحفاظ على وحدتها.


وأوضح الشرقاوي، أن المعاهد الأزهرية تعمل على إعداد برامج توعوية بمخاطر التطرف الرقمي، تستهدف تنمية مهارات التفكير النقدي، والتحقق من المعلومات لدى الطلاب، وتعزيز الحوار المستمر بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، إلى جانب توعيتهم بمخاطر الحسابات والمصادر الإلكترونية مجهولة الهوية، والعمل على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الفكر الوسطي المعتدل.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الأزهر حماية الناشئة الشرقاوي أحمد الشرقاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

ترشيحاتنا

الأوقاف

الأوقاف تتيح «مختصر الشمائل المحمدية» على منصة الأوقاف الرقمية بعشرين لغة عالمية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

الشرقاوي: التواصل الفعّال مع الناشئة حصن لمواجهة التطرف الرقمي وتعزيز الوعي الفكري

شيخ الأزهر

مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم.. التفاصيل الكاملة اعرف الضوابط والشروط

بالصور

بملابس ملفتة.. ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد