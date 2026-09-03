قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر لرويترز: واشنطن تركز على الضغط الاقتصادي ضد إيران
قتيل و3 مصابين من الشرطة في إطلاق نار وسط مينيابوليس بالولايات المتحدة
«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد
ترامب: نتحكم الآن تحكمًا كاملًا في مضيق هرمز
طقس الخميس 3 سبتمبر: حار رطب نهارا وشبورة صباحية كثيفة على بعض الطرق
النرويج تحتجز سفينة روسية في القطب الشمالي لتنفيذ حكم لصالح «نافتوغاز»
أكاذيب وشائعات إخوانية.. الداخلية تنفي إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام
أمي عايزة تضحي بيا.. فيديو متداول لشخص يعتدي على والدته وبحوزته سلاح أبيض
أمير هشام: الزمالك سيفتح تحقيقًا مع بيزيرا حال عودته للقاهرة
ارتفع 640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
جمال عبد الجواد: الشراكة المصرية الصينية أصبحت أكثر عمقًا.. والقاهرة جزء أساسي من «الحزام والطريق»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نظام البكالوريا الأزهرية.. اعرف المسارات ومواد الصف الأول والثاني والثالث الثانوي

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

كشف الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن فلسفة نظام البكالوريا الأزهرية ومساراتها وآليات تطبيقها، بما يحقق أهداف التطوير مع الحفاظ على الهوية الأزهرية.

وأوضح الشرقاوي، في تصريح له، أن جهود تطوير التعليم الأزهري تأتي استلهامًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورؤيته في أن يظل التعليم الأزهري راسخًا في علوم الدين واللغة العربية، ومنفتحًا على معارف العصر، وقادرًا على إعداد أجيال تجمع بين صحيح الدين، ورحابة الفكر، وكفاءة العلم، وحسن الخلق.

وأشار إلى أن نجاح العام الدراسي لا يبدأ بدخول الطلاب إلى فصولهم فحسب، وإنما يبدأ بالاستعداد الجيد من خلال جاهزية المعاهد، وانتظام العمل، ووضوح المسؤوليات، وتحقيق متطلبات الأمن والسلامة، وتهيئة بيئة تعليمية تصون كرامة الطالب والمعلم وتعينهما على أداء رسالتهما، مؤكدًا أن الانضباط قيمة تربوية، وأن الجودة ممارسة يومية تنعكس على أداء المعلم ومستوى الطالب.

وشدد القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أهمية تطوير منظومة التقويم، والانتقال من ثقافة حفظ المعلومات واستعادتها إلى تقويم يقيس الفهم، ويكشف مواطن القوة والضعف، ويساعد على التدخل المبكر والعلاج المستمر، مؤكدًا أن الامتحان ليس غاية التعليم، وأن الدرجة وحدها لا تكشف حقيقة التعلم، وإنما الغاية هي تخريج طالب أزهري قادر على الفهم والتطبيق، معتز بدينه، متمكن من لغته، واعٍ بوطنه، ونافع لمجتمعه.

نظام البكالوريا الأزهرية

وأكد الشرقاوي أن البكالوريا الأزهرية تمثل خطوة نوعية في تطوير التعليم الثانوي الأزهري، وتستهدف منح الطالب قدرًا أكبر من الاختيار، وعددًا أقل من المواد المقررة، ومسارات أكثر تنوعًا وتخصصًا، وفرصًا أفضل للتحسين، واستعدادًا أقوى للتخصص الجامعي، مع الحفاظ الكامل على الهوية الأزهرية وعلومها الشرعية والعربية.

وأوضح أن البكالوريا الأزهرية لا تقوم على تغيير اسم الشهادة أو تخفيف الدراسة دون غاية، وإنما تستهدف إعادة بناء الرحلة التعليمية بما يجعلها أوضح للطالب، وأقرب إلى قدراته وميوله، وأكثر اتصالًا بمستقبله الجامعي والمهني، مشيرًا إلى أن تأجيل التخصص إلى الصف الثاني الثانوي يمنح الطالب فرصة كافية لاكتشاف قدراته وميوله، واختيار مساره على بصيرة.

مسارات البكالوريا للثانوية الأزهرية

ولفت الشرقاوي إلى أن منظومة البكالوريا تتيح ثلاثة مسارات رئيسة، هي: «الطب وعلوم الحياة»، و«الهندسة وعلوم الحاسب»، و«الآداب والفنون وإدارة الأعمال»، مع تركيز الدراسة على المواد المرتبطة بالتخصص كلما اقترب الطالب من المرحلة الجامعية، وإتاحة فرص منضبطة للتحسين والتعويض في المواد الثقافية، وإعادة تنظيم بعض المقررات المترابطة ودمجها؛ بما يقلل التجزئة الدراسية والامتحانية ويعزز تكامل المعرفة.

واختتم القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالتأكيد على أن العلوم الشرعية والعربية تظل مكونًا أصيلًا مشتركًا بين جميع مسارات البكالوريا الأزهرية، باعتبارها جوهر الهوية الأزهرية والأساس الذي يميز خريج الأزهر، مشددًا على أن نجاح المنظومة الجديدة يتطلب تكامل أدوار الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والقيادات، والعمل بروح الفريق؛ لتحويل خطط التطوير إلى ممارسات وأثر حقيقي يلمسه الطالب داخل معهده.

البكالوريا نظام البكالوريا المعاهد الأزهرية البكالوريا الأزهرية البكالوريا للثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

الدكتور حسان المعزاوي

وفاة الدكتور حسان المعزاوي "صيدلي الغلابة" في دمنهور

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الدواجن

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة ومينا جرجس

هياخد 25 ألف.. صيادلة القاهرة توفر وظيفة لمينا جرجس وفي انتظار توقيعه| خاص

ترشيحاتنا

محمود مسلم

محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطين

باشات

حاتم باشات: مياه النيل خط أحمر.. ومصر تخرج من كل أزمة أقوى مما كانت

باشات

باشات: مصر نفذت مشروعات مائية عديدة في إفريقيا لتوفير مياه الشرب ودعم التنمية

بالصور

فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم ؟

أسهل طريقة لوصفة البيض التركية

اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…
اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…
اسهل طريقة لوصفة البيض التركية…

الصين تشدد الرقابة على شركات السيارات وتحذر من الإعلانات المضللة بالأسواق العالمية

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

بملابس رياضية.. بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق

بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق
بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق
بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد