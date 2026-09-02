مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدَّة الهجمات الإيرانيَّة العدوانيَّة على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة، الهجمات الإيرانيَّة العدوانيَّة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وإقليم كردستان العراق بالصَّواريخ والطَّائرات المسيَّرة.

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين، رفضَه القاطع لمثل هذه الاعتداءات على دول الجِوَار، وترويع الآمنين، وتعريض حياة المدنيين للخطر، مؤكِّدًا أنها تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانيَّة والأخلاقيَّة، وتُمثِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدوليَّة، وتهديدًا لسيادة الدول وأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمُقيمين.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تضامنه الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنيَّة الهاشمية وجمهوريَّة العراق وحكومة إقليم كردستان العراق، ووقوفه معهم في كلِّ ما يتخذونه من إجراءاتٍ لحماية سيادتهم وأمنهم واستقرارهم، وضمان سلامة مواطنيهم والمقيمين على أراضيهم.