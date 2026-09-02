«الجبهة الوطنية» يوسع خريطة قياداته بالمحافظات.. تعيينات جديدة لتعزيز الحضور الجماهيري في القاهرة والصعيد والدلتا

أصدر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، القرار رقم (2) لسنة 2026، بشأن إجراء عدد من التعيينات التنظيمية الجديدة بالأمانات النوعية المركزية والأمانات الجغرافية في عدد من المحافظات، في خطوة تستهدف استكمال البناء التنظيمي للحزب ودعم قدرته على التحرك الجماهيري والميداني خلال المرحلة المقبلة.

وشملت حركة التعيينات الجديدة الدفع بعدد من القيادات لتولي مسؤوليات تنظيمية في محافظات مختلفة، بما يعزز انتشار الحزب جغرافيا ويرفع كفاءة هياكله التنظيمية، حيث تم تعيين جمال موسى السيد عبد البار أمينا لمحافظة القاهرة، وعلي الدمرداش أمينا مساعدا لمحافظة القاهرة، ومحمد عبد الرحيم محمد الألفي أمينا لتنظيم محافظة القاهرة.

وفي محافظة الشرقية، تضمن القرار تعيين طارق عبد الرحمن عبد الله مشهور أمينا للمحافظة، ووائل حافظ محمد بدوي أمينا لتنظيم المحافظة، بينما تم تعيين أحمد غريب حسين حامد أمينا لمحافظة السويس، ومحمد علي عبد أبو حجاز أمينا لمحافظة دمياط.

وشملت القرارات كذلك تعيين الدكتور طارق محمد عبد الحليم خليفة أمينا لمحافظة الغربية، والدكتور محمد فايز إبراهيم بركات أمينا لمحافظة المنوفية، والنائب محمد صبحي عبد القوي الخولي أمينا لتنظيم محافظة المنوفية، إلى جانب تعيين الشاذلي علي حسن القرباوي قائما بأعمال أمين محافظة البحر الأحمر.

كما تضمنت حركة التعيينات تعيين جابر أحمد محمد عبد العال الطويقي أمينا لمحافظة سوهاج، ومحمد فرج إبراهيم محمد عامر أمينا لمحافظة الإسكندرية، وعمرو عبد الغني محمد عبد الغني مساعدا لأمين التنظيم لقطاع الصعيد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حزب الجبهة الوطنية إلى بناء هياكل تنظيمية أكثر قدرة على التواصل المباشر مع المواطنين، والتعامل مع القضايا والاحتياجات المطروحة على أرض الواقع، بما يسهم في تحويل برامج الحزب ورؤيته السياسية إلى أنشطة ومبادرات ميدانية ملموسة.

ويستهدف الحزب من خلال التوسع في تشكيلاته التنظيمية تعزيز قاعدة المشاركة السياسية، وفتح المجال أمام الكفاءات والكوادر الجديدة، إلى جانب زيادة حضور الشباب والمرأة داخل الهياكل التنظيمية، بما يدعم قدرة الحزب على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفا للتحركات الحزبية والجماهيرية في المحافظات، بالتوازي مع تعزيز آليات التنسيق بين الأمانات المركزية وأمانات المحافظات والمراكز والأقسام، بما يضمن توحيد الرؤية التنظيمية ورفع كفاءة الأداء وتحقيق حضور أكثر فاعلية للحزب على مستوى الشارع.

وتعكس حركة التعيينات الجديدة اتجاها نحو الانتقال بالعمل الحزبي من الإطار التنظيمي إلى حضور ميداني أكثر اتساعا، عبر الاعتماد على قيادات وكوادر قادرة على التواصل مع المواطنين وتحويل القضايا المحلية إلى ملفات عمل داخل الأمانات المختلفة.