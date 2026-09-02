محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للبت في تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، اجتماعاً اليوم،ضمن سلسلة اجتماعاته الأسبوعية بأعضاء اللجنة العليا للبت، لمتابعة موقف طلبات التقنين وضمان تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه سير ومنظومة العمل في هذا الملف الحيوي.

ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ،بجانب استعراض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المُقدمة، وتمت متابعة موقف وإجمالي العقود التي تم تحريرها "حتى الآن" وعددها 5143 عقداً (مباني وزراعة)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

جاء ذلك بحضور: كامل علي غطاس السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد، المستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الأملاك ،سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت ،ورؤساء المدن والمعنيون من وكلاء الوزارات ومديري المديريات ومسؤولو الإدارات المعنية بالديوان العام .