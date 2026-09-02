مستشفى جامعة بني سويف تعزز منظومتها الطبية بجهاز موجات فوق صوتية بقيمة 800 ألف جنيه

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن دعم المستشفى الجامعي بجهاز متطور للموجات فوق الصوتية Ultrasound، بتكلفة تبلغ نحو 800 ألف جنيه، بالتبرع، بهدف دعم المنظومة الطبية بالمستشفى والارتقاء بمستوى الخدمات التشخيصية المقدمة لأبناء محافظة بني سويف.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المستشفيات الجامعية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة في مساندة القطاع الصحي وتعزيز قدراته.

وأوضح هاني حامد، أن الجهاز الجديد يمثل إضافة مهمة إلى الإمكانات التشخيصية بالمستشفى الجامعي، ومن شأنه المساهمة في سرعة ودقة تشخيص الحالات المرضية، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.