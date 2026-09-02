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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اللقاء المفتوح لمحافظ بني سويف.. توجيهات بحل شكاوى المواطنين ودعم الحالات الإنسانية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، اللقاء المفتوح الأسبوعي للمواطنين، لمناقشة مطالبهم وشكاواهم، وذلك بحضور المسؤولين والجهات التنفيذية المعنية، حيث استمع المحافظ إلى عدد من الحالات ووجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والعمل على سرعة إيجاد الحلول المناسبة.

واستجاب المحافظ لشكوى أحد المواطنين من قرية إشمنت بمركز ناصر، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تشغيل محطة الوقود الخاصة به، حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر أنه تمت الموافقة من قطاع الطرق، وأن الملف سيتم إدراجه ضمن منظومة التصالح تمهيدًا لاستكمال الإجراءات، خاصة بعد ورود موافقة الري على الملف، موجها باستمرار التواصل مع المواطن لحين استكمال الإجراءات وحل المشكلة.

كما ناقش المحافظ شكوى إحدى السيدات من مركز إهناسيا، تتضرر من وجود مياه مجهولة المصدر أسفل منزلها، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم توجيه لجنة من الشركة أكثر من مرة للكشف على خطوط المياه والتأكد من سلامتها، وتبين أن المياه الموجودة جوفية،ووجّه المحافظ بتجميع الحالات المماثلة على مستوى المحافظة، بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الري والوحدات المحلية، لاتخاذ الإجراءات الفنية والهندسية الممكنة  للتعامل مع هذه المشكلة ووضع الحلول البديلة المناسبة.

واستمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين من مركز الواسطى، بشأن سوء حالة طريق الشادر الموازي لخط السكة الحديد، وضيق الطريق وعدم تمهيده بما لا يسمح بالسير عليه بصورة مناسبة، حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية أن الطريق الرئيسي بالقرية مرصوف وحالته جيدة، بينما الطريق محل الشكوى يقع موازيًا لخط السكة الحديد وداخل حرم السكة الحديد، ووجّه المحافظ بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد ودراسة إمكانية تمهيد الطريق وإنارته، حال ثبوت تبعيته وكونها جهة الولاية عليه.

كما ناقش المحافظ شكوى أرملة من ذوي الإعاقة، تعول ابنتها وتقيم بمساكن إيواء بياض العرب، وتتضرر من صدور قرار بإخلائها من الوحدة السكنية، حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية أنه تم إجراء معاينة للوحدة، وتبين عدم إقامة السيدة بها لأكثر من عام، كما تم إثبات الحالة أكثر من مرة، وتوجيه إخطار لها، ثم تقدمت بتظلم، وبالفحص تبين عدم استغلالها للوحدة السكنية. ووجّه المحافظ بالتنسيق مع شركات المرافق لمراجعة معدلات الاستهلاك الخاصة بالوحدة وفحص الموضوع بصورة دقيقة، لاتخاذ القرار المناسب.

وفي إطار الحالات الإنسانية، وجّه المحافظ بتقديم مساعدة مالية من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لمسنة أرملة، مراعاة لظروفها الاجتماعية، كما وجّه بتقديم مساعدة مالية من المحافظة ودفعات مالية من التضامن الاجتماعي لأرملة تعول ثلاثة أبناء بمراحل التعليم المختلفة، نظرًا لعدم كفاية دخلها من المعاش، مع متابعة حالتها والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في إجراء عملية جراحية لزراعة قرنية لابنتها، دعمًا للأسرة وتخفيفًا من أعبائها.
 

بني سويف محافظ بني سويف الفشن

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