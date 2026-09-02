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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

واقعة صحراوي بني سويف.. نقابة الأطباء تشيد بإنسانية وبطولة رجال الإسعاف

رجال هيئة الإسعاف أبطال موقعة الصحراوي
رجال هيئة الإسعاف أبطال موقعة الصحراوي
الديب أبوعلي

أشادت النقابة العامة للأطباء ببطولة أطقم هيئة الإسعاف المصرية، بعد نجاحهم في إنقاذ حياة مواطن تعرض لسكتة دماغية مفاجئة أثناء قيادته سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، مؤكدة أن سرعة الاستجابة والتعامل الاحترافي مع الحالات الطارئة قد يصنعان الفارق بين الحياة والموت.

وبدأت الواقعة باستغاثة لم يتجاوز عمر صاحبها 13 عاما، بعدما أصيب والده بشكل مفاجئ أثناء القيادة، وفقد القدرة على الكلام والحركة، ليجد الطفل نفسه في مواجهة موقف يفوق سنه، قبل أن يبادر بالاتصال بخدمة الإسعاف على الرقم 123 وطلب المساعدة.

موقعة الطريق الصحراوي الشرقي 

ولم يتوقف التعامل مع الحالة عند تحديد موقعها وإرسال أقرب سيارة إسعاف، إذ واصل مسؤول غرفة القيادة والتحكم التواصل هاتفيا مع الطفل، محاولا تهدئته وإرشاده حتى وصول طاقم الإسعاف إلى المكان، وهو ما تم خلال نحو 6 دقائق فقط.

وأشادت النقابة بهذا الدور الإنساني، خاصة أن الطفل كان بمفرده مع والده على طريق صحراوي وفي مواجهة حالة طارئة، معتبرة أن التواصل المستمر معه ساعد في الحفاظ على هدوئه إلى حين وصول المسعفين والتعامل مع والده.

وثمنت النقابة جهود طاقم الإسعاف الذي شارك في إنقاذ المواطن، وهم مشرف العمليات صابر محمد، والمسعف محمد عرفان، وفني القيادة إدوار فتح الله، مشيدة بسرعة استجابتهم وكفاءتهم المهنية وقدرتهم على التعامل الإنساني مع الطفل ووالده في واحدة من اللحظات الأكثر صعوبة.

وأكدت النقابة أن الواقعة تجسد أهمية سرعة الوصول إلى الحالات الطارئة، لا سيما في حالات السكتات الدماغية التي يمثل فيها عامل الوقت عنصرا حاسما، مشددة على أن ما قدمه رجال الإسعاف يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه أطقم الطوارئ في حماية أرواح المواطنين.

الأطباء رجال الإسعاف النقابة العامة للأطباء أطقم هيئة الإسعاف هيئة الإسعاف المصرية طفل ينقذ والده الصحراوي الشرقي سكتة دماغية بني سويف

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