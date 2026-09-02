الهلال الأحمر يوجه فرقه إلى المستشفيات لدعم مصابي انقلاب أوتوبيس جنوب سيناء

تلقت غرفة العمليات المركزية ب الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، بلاغا بشأن حادث انقلاب أتوبيس على طريق «دهب – نويبع»، قبل منطقة الصعدة في اتجاه مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

شراكة مؤسسية لتعزيز جهود الهلال الأحمر في مواجهة الأزمات والكوارث.. تفاصيل وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ لإسعاف مصابي حريق مصنع كرتون بالروبيكي الهلال الأحمر المصري يطلق معسكر «Red Ready» بمشاركة 350 متطوعًا الهلال الأحمر يدفع بأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين الهلال الأحمر يطلق قافلتين لتقديم الدعم الطبي لأهالي الواحات وشمال سيناء الهلال الأحمر يواصل خدماته الإنسانية على معبر رفح الهلال الأحمر يطلق قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية وادي الملاك بالشرقية الهلال الأحمر يطلق قافلة زاد العزة 261 بحمولة تتجاوز 3 آلاف طن الهلال الأحمر المصري يجري تقييمًا لاحتياجات أهالي قريتي بحر البقر ووادي الملاك

وتتوجه فرق الهلال الأحمر المصري فرع جنوب سيناء، إلى المستشفيات، لتقديم خدمات الدعم النفسي والمساندة اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، إلى جانب تقديم أوجه الدعم الإسعافي والإنساني وفقا للاحتياجات الميدانية.

وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع العاملين والمتطوعين بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.