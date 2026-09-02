الهلال الأحمر يوجه فرقه إلى المستشفيات لدعم مصابي انقلاب أوتوبيس جنوب سيناء

تلقت غرفة العمليات المركزية ب الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، بلاغا بشأن حادث انقلاب أتوبيس على طريق «دهب – نويبع»، قبل منطقة الصعدة في اتجاه مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتتوجه فرق الهلال الأحمر المصري فرع جنوب سيناء، إلى المستشفيات، لتقديم خدمات الدعم النفسي والمساندة اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، إلى جانب تقديم أوجه الدعم الإسعافي والإنساني وفقا للاحتياجات الميدانية.
وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري.
ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع العاملين والمتطوعين بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.