هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

خطفت سيارة “هونج تشي L5 الأنظار خلال مراسم استقبال الرئيس الصيني شي جين بينج في مصر، حيث ظهرت بطابعها الرسمي الفاخر وتصميمها المخصص لنقل كبار القادة والمسئولين.

وتعد هذه الليموزين الرئاسية تجسيدًا لأعلى مستويات الفخامة والهيبة في صناعة السيارات الصينية.

معنى “هونج تشي” والرمزية الوطنية

ترتبط علامة "هونج تشي" بالسيارات الرسمية والفاخرة في الصين؛ حيث يعني اسمها باللغة العربية "العلم الأحمر".

وتعبر هذه الليموزين عن الهوية الوطنية الصينية في المناسبات الكبرى ومراسم الاستقبال الرسمية للدول، معتمدة على إرث عريق يمتد لعقود في خدمة كبار رجال الدولة.

سيارة الرئيس الصيني

تقنيات المقصورة الداخلية والفخامة الرقمية

تجمع المقصورة الداخلية لسيارة "هونج تشي L5" بين الأصالة والتطور الرقمي الحديث؛ حيث تضم لوحة القيادة 3 شاشات رقمية متصلة تمتد بعرض الكونسول لتوفير أنظمة الترفيه وعرض بيانات القيادة بشكل واضح.

ورغم التجهيزات الرقمية، حافظت السيارة على أزرار التحكم الفيزيائية في الكونسول الأوسط لتسهيل إدارة الوظائف المختلفة أثناء القيادة.

تزين المقصورة التطعيمات الخشبية المصنوعة يدويًا والجلد الفاخر الذي يكسو المقاعد.

كما تحظى المقاعد الخلفية المخصصة لكبار الشخصيات بمساحات واسعة للأقدام، وتدعم خاصية الضبط الكهربائي متعدد الاتجاهات مع وظائف التدفئة والتبريد، إلى جانب نظام تكييف هواء متعدد المناطق وإضاءة محيطية تعزز الشعور بالراحة أثناء التنقل.

أنظمة الأمان وتقنيات الحماية والتصفيح

حرصت الشركة على تزويد "هونج تشي L5" بحزمة شاملة من تقنيات الأمان المتطورة، والتي تشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام الحفاظ على المسار، ومراقبة النقاط الكوراء، إضافة إلى نظام كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة لرصد كافة الزوايا حول المركبة.

وتأتي النسخ الرئاسية والمخصصة للمواكب الرسمية بتجهيزات تصفيح عالية المستوى لهيكل السيارة والزجاج المضاد للرصاص، مع دعم نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، ومراقبة ضغط الإطارات، مما يضمن أعلى درجات الحماية ضد المخاطر والأخطار الخارجية.

مواصفات هونج تشي L5 الفنية

تعتمد السيارة على خيارين من المحركات لتوفير الأداء المناسب لهيكلها الضخم؛ الخيار الأول محرك V8 بثماني أسطوانات سعة 4 لترات مزود بشاحن توربيني مزدوج، والخيار الثاني محرك V12 بسعة 6 لترات يولد قوة تتجاوز 400 حصان.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى نحو 200 كم/س، مع اعتمادها على نظام دفع رباعي كلي (AWD) يمنحها ثباتًا عاليًا على مختلف الطرق.

تصميم كلاسيكي وأبعاد ضخمة

تستوحي السيارة تصميمها من السيارات الرسمية الصينية التراثية ذات الطابع الكلاسيكي والشبك الأمامي البارز. وتأتي "هونج تشي L5" بأبعاد قياسية ضخمة؛ إذ يبلغ طولها نحو 5.55 متر، وعرضها يتجاوز 2 متر، بينما يتجاوز وزنها الإجمالي 3 أطنان، مما يعزز حضورها على الطريق.